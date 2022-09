Durante bebedeira na capital do Acre, homem é agredido e tem parte da orelha arrancada

Elias da Silva Costa, 36 anos, foi ferido com vários golpes de ripa na cabeça, na noite desta sexta-feira (2), na rua Brasiléia, no bairro Comara, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Elias e o autor do crime estavam participando de uma bebedeira em um bar, quando houve uma discussão entre eles, e com os ânimos mais exaltados, o suspeito desferiu vários golpes de ripa em Elias, que foi atingido diversas vezes na cabeça, e inclusive teve uma das orelhas parcialmente decepada devido à violência dos golpes. Após a ação, o acusado fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos a Elias, que depois que foi atendido foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão também estiveram no local, colheram as características do acusado e realizaram ronda na região, mas o homem não foi encontrado.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

