Durante Sessão, vereadores de Brasileia debatem sobre pandemia do COVID-19 e outras pautas.

Por Fernando Oliveira-ASCOM

Com todos os cuidados necessários de prevenção contra o contágio do novo coronavírus(COVID-19), a Câmara Municipal realizou no Plenário José Cordeiro Barbosa nesta terça-feira,28, a 11° Sessão Ordinária do ano, presidida pelo Vereador Presidente Rogério Pontes-PROS.

Participaram o Vereador Charbel Saady (PSL), Vereador Joelso Pontes(PP), Vereador Mário Jorge(PROS), Vereador Zé Gabriele(PSB), Vereador e líder da prefeita na Câmara, Edu Queiroz(PT), Vereador e segundo secretário da Mesa Diretora Rozevete Honorato(PSB)

Os parlamentares mesmo preocupados com a pandemia do novo Coronavírus, realizaram uma sessão sem público para evitar a aglomerações por causa do COVID-19 e debateram sobre as ações de combate à doença no estado e no município, pagamento para os terceirizados do hospital regional do Alto Acre Wildy Viana que foram demitidos e ainda não receberam seus salários, pagamento de aluguel social para as 12 famílias do município remanescentes das alagações de 2012 e 2015 e o dia do trabalhador comemorado no mundo inteiro no dia 1° de maio.

Veja o que disseram

O Presidente da Câmara Vereador Rogério Ponte-PROS, parabenizou todos pelo Dia do trabalhador, comemorado no dia 1 de Maio. E destacou os esforços dos poderes legislativo e executivo para combater o novo coronavírus COVID 19.

” A sessão ocorreu normalmente, respeitando as medidas de segurança, o público não podendo participar, a Câmara não vai parar, no que depende da Câmara estamos tomando todas as medidas necessária de prevenção ao COVID-19 e as necessidades da comunidade. Quero dizer a população que conte com essa casa que é a casa do povo. Em nome de todos os vereadores e funcionários do Poder Legislativo, desejo um feliz 1° de maio para todos os trabalhadores, tanto da zona rural como da cidade, e dizer que e lamentável não poder fazer a comemoração do dia do trabalhador que é realizado todos os anos em Brasileia. Vamos está orando para que essa pandemia passe logo e Brasiléia continue sem registrar nem um caso desse vírus, eu venho agradecer de coração o governador Gladson Cameli e a prefeita Fernanda Hassem por tudo que eles vem fazendo para ajudar auxiliar as famílias que mais precisam em nosso município”, disse o Vereador Presidente.

Vereador e líder da prefeita na Câmara Edu Queiroz –PT, destacou a realização de mais uma sessão, disse que o legislativo não vai parar durante essa pandemia do COVID-19 e vai está sempre a serviço do povo.

São diversas assuntos que precisam ser debatidos de interesse da população, principalmente no período do COVID 19, todos estamos muito atentos e preocupados com esse assunto. Quero fazer um reconhecimento a prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem, os prefeitos de Xapuri, Bira, e de Epitaciolândia Tião Flores, Assis Brasil, Zum, que tem se reunido de forma conjunta para discutir esse assunto, infelizmente aconteceu em Xapuri, vamos trabalhar e pedir a Deus que essa doença não chegue nos outros municípios. O governo do estado distribuiu cestas básicas para algumas famílias de Brasiléia, a prefeitura também dentro de suas condições também está fazendo esse trabalho, o importante é que há preocupação e ação nesse sentido. É lamentável o que está acontecendo em Manaus, esperamos que retome seu caminho e consiga o controle do vírus, evitando mais morte”, enfatizou o parlamentar.

Vereador e segundo secretário da mesa diretora da Câmara Rozevete Honorato-PSB, pediu ao governo do estado que faça o pagamento para os terceirizados do hospital regional do Alto Acre que foram demitidos e ainda não receberam seus salários.

” Mas uma vez queremos agradecer a Deus por mais uma sessão, mesmo sem público estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalhos, na sessão passada aprovamos 6 projetos que veio trazer benefícios para a economia, quase 5 milhões de reais, e hoje estou cobrando do governo do estado para que repasse os recursos para empresas terceirizadas pagar as famílias que trabalhavam no hospital do Alto Acre Wildy Viana, estão sem receber desde o mês de novembro de 2019, e o mês passado foram remetidas e não receberam seus salários. Peço também ao DERACRE que venha juntamente com a prefeitura de Brasiléia dar continuidade a reforma da ponte sobre o Rio Xapuri no ramal do km 59, dar acesso há vários seringais. Pois se a ponte não for feita muita famílias poderão passar necessidades por não poder sair da localidade e ficarem isolados”, ressaltou o vereador.

Vereador Charbel Saady-PSL, pediu a realização de uma força tarefa por parte da Saúde do município em frente a lotérica e Caixa Econômica.

“Solicito da Secretaria Municipal de Saúde uma força tarefa próximo a Caixa Econômica Federal e a lotérica em nosso município , junto aos munícipes que estão sacando o auxílio emergencial, que seja feito a entrega de máscaras e álcool em gel e aferição de temperatura para identificar possíveis pessoas contaminadas com o vírus, como também instruir a população a respeito do distanciamento socail entre as pessoas, eles estão muito próximos, uma boa parte com máscaras e outras não, já que veio o recurso do governo federal para esse tipo de ação, e a gente continue sem contaminação do vírus em Brasileia”, enfatizou o parlamentar.

Vereador Mário Jorge Fiesca-PROS, fez pedido de melhorias e destacou o combate ao Coronavírus pelo município

“Hoje estou fazendo cobranças para o governo do estado e a prefeitura, no sentido de levar melhorias para a população de Brasiléia. O mundo atravessa uma crise com a pandemia, o nosso estado está sendo bastante afetado, graças a Deus Brasiléia não tem nenhum caso, as sessões continuam, as necessidades da população aparecem ainda mais, peço melhorias para os ramais e ruas e iluminação pública, espero que a prefeitura venha atender as nossas solicitações. Peço melhorias para a ponte do ramal do Km 47 e o ramal Fortaleza, ramal do km 52. Aqui na Câmara estamos tomando todo cuidado com a prevenção do Coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde tem feito um excelente trabalho no município e graças a Deus não temos nenhum caso”, frisou o vereador.

Vereador José Gabrielle-PSB, destacou o dia do trabalhador, comemorado em 1° de Maio.

“Mesmo com essa pandemia o poder executivo e legislativo não tem parado, realizando trabalhos importantes, votando projeto de grande importância para o município. Quero destacar o dia do trabalhador, e o povo que está sendo mais afetado com essa pandemia, esse ano a prefeitura não vai poder realizar a festa em comemoração ao dia do trabalhador, que já é tradicional a sua realização em Brasileia, deixamos o nosso agradecimento e reconhecimento a todos os trabalhadores, homens e mulheres, do campo e da cidade, Parabéns “, enfatizou o parlamentar.

