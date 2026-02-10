Durante visita à obra do Complexo Viário da Ceará, governador reforça entrega da primeira etapa em março





Considerado uma das obras mais importantes para a mobilidade urbana de Rio Branco, capital do Acre, o Complexo Viário da Ceará recebeu, na tarde desta segunda-feira, 9, a visita do governador Gladson Camelí. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual reforçou que a primeira fase está prevista para ser entregue no mês de março.

O Complexo Viário é resultado de um convênio firmado entre o governo estadual, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Seop), e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O investimento total ultrapassa R$ 30 milhões, dos quais mais de R$ 17 milhões são oriundos de emenda parlamentar, enquanto o valor restante é correspondente à contrapartida do Estado.

“A obra já está avançando para a finalização da primeira etapa, que será entregue no final de março. Este é o resultado do esforço da nossa gestão com a melhora da mobilidade urbana e com o bem-estar de todos, inclusive no trânsito. Cuidar das pessoas é o nosso compromisso”, afirmou Gladson Camelí.

Entre o final do ano e os primeiros dias de janeiro, as equipes atuaram em todos os turnos, inclusive durante a madrugada. Os serviços foram realizados mesmo diante de condições adversas, como sol intenso e chuva, garantindo maior rapidez na execução do trabalho.

O titular da Seop, Ítalo Lopes, destacou que o Complexo Viário atravessa um momento positivo. Segundo o gestor, a obra será um importante dispositivo de mobilidade, facilitando o deslocamento de pessoas na região central e, especialmente, de quem utiliza o transporte coletivo.

“Estamos concluindo o asfaltamento do viaduto, com participação diária de toda a equipe, de maneira organizada, para que, no final de março, possamos devolver o tráfego totalmente na Avenida Getúlio Vargas. Esse é o planejamento do governo do Estado: liberar a obra por etapas, de modo a reduzir os transtornos no centro da cidade”, completou Lopes.



















The post Durante visita à obra do Complexo Viário da Ceará, governador reforça entrega da primeira etapa em março appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...