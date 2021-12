E AI BOCALOM? Prefeitura de Brasileia inaugura ornamentação natalina

A Prefeitura de Brasileia realizou no sábado (4), inauguração da iluminação e ornamentação natalina da cidade, o evento foi realizado na Praça Hugo Poli com a presença da Prefeita Fernanda Hassem, do vice-prefeito Carlinhos do Pelado, dos vereadores Arlete Amaral, Jorge da Laura, Marquinhos Tibúrcio, Elenilson Cruz, Jurandir Queiróz e Rogério Pontes e secretários municipais.

Antes do lançamento oficial a gestora municipal convidou o pároco de Brasileia, Padre Robson da paróquia Nossa Senhora das Dores, para realizar um momento de oração e benção para a cidade ao som de louvores cantados pelo ministério de louvor, na sequência os alunos da Escola Ruy Lino realizaram uma apresentação.

Em clima total de final de ano e gratidão foi realizada uma contagem regressiva para que a iluminação natalina fosse ligada. Os responsáveis pela animação e dar o ritmo a noite de sábado foram os músicos e cantores da banda de música da Polícia Militar, A Furiosa, que proporcionou um verdadeiro espetáculo aos presentes, entre imprensa local, representantes do governo, crianças, jovens e idosos.

A Presidente da Câmara de Brasiléia, vereadora Arlete Amaral esteve na Praça Hugo Poli e falou da atividade. “Hoje estamos aqui inaugurando as luzes de Natal, que vai dar beleza à nossa cidade, está tudo lindo, parabéns a prefeita Fernanda Hassem”, disse Arlete Amaral, presidente da Câmara Municipal de Brasileia.

O Major da Polícia Militar, Djair Vasconcelos, que também é regente da Banda de música da Policia Militar agradeceu o convite e destacou a organização do evento: “Agradecemos o convite da prefeita Fernanda Hassem que confia em nosso trabalho e mais uma vez nos trouxe para Brasiléia para animar essa festa tão linda, ficamos muito felizes em participar desse momento”, destacou o Major Djair Vasconcelos.

A Prefeita Fernanda Hassem agradeceu aos parceiros que colaboraram para a ornamentação da cidade e o empenho da equipe. “A equipe da prefeitura preparou a ornamentação de Natal com muito carinho e dedicação. O mundo inteiro prepara suas cidades para o turismo, para receber as pessoas, e Brasiléia não é diferente. Desde que iniciamos a nossa gestão, fazemos essa programação na praça. Preparamos dois momentos: o primeiro com o acender das luzes dos nossos espaços públicos. e o segundo momento, que será no dia 22 de dezembro, com entrega de cestas e presentes para as nossas crianças. Quero agradecer, a toda a nossa equipe da prefeitura de Brasiléia, pela dedicação, os empresários que fizeram doações e população por confiar no nosso trabalho e prestigiar os eventos que realizamos para cada um deles”, destacou Fernanda Hassem.

