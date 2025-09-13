Educação do Acre realiza manutenção em escola da zona rural do Bujari





A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio do Departamento de Manutenção, realiza a manutenção da escola rural Limoeiro, localizada no km 60 do ramal da Funtac, no município do Bujari. Diversas intervenções estão sendo realizadas para garantir mais conforto e melhor qualidade de ensino aos alunos.

Entre elas está a colocação de um novo piso, pintura de toda a estrutura da escola, colocação de portas e janelas novas, intervenções na parte elétrica, instalação de uma nova cozinha e também de banheiros, construção de nova cerca, instalação de manta térmica, vasos, pias e forro novos.

Na Escola Limoeiro estuda um total de 15 alunos, dos quais seis são transportados à escola por um barco, conduzido por Jesus Silva do Nascimento. Ele é pai de uma aluna e diz que receber uma nova escola na comunidade é algo muito bom. “Esse trabalho está ficando muito bem feito”, afirma.

Wellington Souza é pedagogo e leciona para alunos da primeira série do ensino médio. Além elogiar a merenda fornecida pelo governo do Estado por meio da SEE, destaca que as intervenções que estão sendo realizadas vai mudar o ambiente escolar. “Isso vai ser uma realização para os alunos”, disse.

Já a professora Clemilda da Silva Cavalcante, responsável pela escola, trabalha com alunos do 7º e 8º anos do ensino fundamental, anos finais. Ela destaca que, antes da reforma, ministrar as aulas não era algo fácil. “Era muito desgastante, mas agora vamos ganhar um espaço mais aconchegante e tudo irá melhorar”, frisou.

A aluna Alaine Souza dos Anjos, da primeira série do ensino médio, diz que com as intervenções realizadas pela SEE, “dá até ânimo para estudar, porque ela gosto de estudar, eu de ir para a escola”.

A mãe da Alaine Souza é a professora Geilda Silva de Souza, que é pedagoga e ministra aulas para alunos do 1º ao 5º anos do ensino fundamental, anos iniciais, numa turma multisseriada. Ela leciona há 13 anos. Na Escola Limoeiro trabalho exatamente há três.

“Dar aulas para esses alunos é muito gratificante, a gente conhece cada um deles e essas intervenções que estão acontecendo irão ajudar muito e vai melhorar o nosso ambiente escolar”, destaca.

Governo indo longe

Para garantir que os estudantes possam se deslocar até a Escola Limoeiro, o governo vai longe. Os irmãos Keleu Moura da Silva e Liedson da Silva Moura moram na fazenda Aliança. Para chegar na escola eles se deslocam em torno de 3 horas de barco, conduzido pelo barqueiro Jesus Silva.

Mas a distância não os impede de sonhar. Keleu, por exemplo, quer ser engenheiro mecânico porque gosta muito de automóveis. Com as intervenções que estão sendo realizadas pela SEE acredita que as condições para estudar irão melhorar muito. “Agora vamos ter uma sala melhor”, disse.

Já Liedson Moura diz que enfrentar três horas de barco é cansativo, mas vale a pena estudar. Ele tem a intenção em ser policial militar, mas especificamente trabalhar no Batalhão de Operações Especiais, o Bope. “Com essa manutenção aqui na escola vai melhorar tudo”, diz ele.





















The post Educação do Acre realiza manutenção em escola da zona rural do Bujari appeared first on Noticias do Acre.





Source link