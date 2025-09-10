Educação promove Aulão do Ideb para estudantes do Acre com transmissão ao vivo, no próximo sábado





A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) realiza no próximo sábado, 13, o primeiro Aulão Ideb, voltado para os estudantes da 3ª série do ensino médio da rede pública estadual.

A atividade será realizada presencialmente no auditório do Colégio Tiradentes, no bairro Calafate, em Rio Branco, das 7h30 às 11h30, e será transmitida ao vivo pelo canal da secretaria no YouTube, @educacaodoacre, permitindo a participação de alunos de todos os municípios.

De acordo com o chefe da Divisão de Pré-Enem da SEE, Humberto Miranda, o aulão contará com professores de língua portuguesa e matemática, que irão trabalhar os descritores da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

“Essa ação visa fortalecer os resultados das escolas. A gente vem numa crescente nos últimos anos e a nossa ideia é melhorar ainda mais, para que o Acre esteja entre os melhores estados do Brasil no Ideb. O aulão é uma oportunidade para revisar os conteúdos, acalmar os alunos e motivá-los para a prova, que será realizada em outubro”, destacou.

Durante a programação, haverá resolução de questões e explicações sobre os conteúdos, com o objetivo de reforçar o aprendizado e dar maior familiaridade aos estudantes com o modelo de avaliação.

Humberto também reforçou o convite para que as escolas se organizem e participem da transmissão ao vivo. “Independentemente de estar no Jordão, Cruzeiro do Sul, Assis Brasil ou em Rio Branco, o aluno poderá acompanhar o aulão, interagir e tirar dúvidas. É muito importante, porque a nota do Saeb reflete diretamente no Ideb da escola e traz recursos para toda a rede”, completou.

Além do encontro do dia 13, haverá um segundo aulão no dia 20 de setembro, também voltado para os mesmos conteúdos.

Ações para o Ideb

Ao longo desta semana, os estudantes da 1ª e 3ª séries do ensino médio já participam do 3º Simulado Teste Saeb/Ideb, iniciativa que, como a do aulão, também faz parte do Projeto Ideb: Superando Metas nas Escolas de Ensino Médio.

O simulado, aplicado em língua portuguesa e matemática, reforça o preparo dos jovens para o Saeb, uma das principais avaliações nacionais que mede o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

