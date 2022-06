Edvaldo Magalhães destaca crescimento de Jenilson na pesquisa de intenção de votos para Governo

ASSESSORIA

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), comentou, durante sessão na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (7), os números da pesquisa RealTime Big Data, encomendada pela TV Gazeta, e que mostra o cenário eleitoral no Acre.

O comunista comemorou os números obtidos por Jenilson Leite, pré-candidato ao Governo pelo PSB, que rompeu a barreira dos dois dígitos e alcançou 11%.

“ Vossa excelência rompe a barreira de dois dígitos neste momento. Com a construção da nossa unidade, nós vamos ter novidades nos próximos capítulos dessa batalha”, pontuou.

Edvaldo acredita que haverá uma aliança entre PT, PCdoB e PSB com outros partidos do campo progressista, levando a disputa para segundo turno e resultando numa vitória da oposição. “É uma onda que desce e acontece. E essa polarização vai acontecer na disputa dos estados. O nosso time está sendo montado, construído com paciência para superar diferenças. Nesse sentido, que eu comemoro e celebro esses números. É momento de ser ter amplitude e diálogo”.

Jenilson agradeceu o reconhecimento e confirma que o campo progressista no Acre está dialogando pelo melhor para o Acre.

“As pessoas que querem um Acre melhor estão se juntando para voltar a fazer no estado aquilo que já foi, considerando nossos erros e procurar melhorar ainda mais nossa atuação diante dos desafios que estão por vir. As pesquisas sinalizam isso, temos visto diferentes pesquisas e nós também temos as de consumo interno e sabemos que esses números são bem maiores”, disse.

O pré-candidato disse ainda que o resultado da pesquisa, que o coloca com 11% da intenção de votos dos acreanos, não o envaidece, “mas mostra o tamanho da responsabilidade que temos diante deste momento da história, de construir um projeto que dialogue com o tamanho da expectativa dos acreano”, pontuou Jenilson.

