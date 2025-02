Eficiência energética no saneamento: inovações e perspectivas tecnológicas

Por Alana Costa dos Santos Souza*

A eficiência energética refere-se ao uso racional da energia, buscando reduzir tanto os custos quanto o consumo, ao mesmo tempo em que aprimora a qualidade dos serviços oferecidos. Essa prática se torna ainda mais relevante quando considerada como uma solução para enfrentar grandes desafios enfrentados por diversas áreas.

Entre esses desafios, estão a escassez de recursos financeiros e técnicos, que muitas vezes limita a capacidade de implementação de melhorias, além das mudanças climáticas, que trazem impactos negativos no ambiente. A combinação de fatores como o aumento das tarifas, a maior dependência de fontes de energia mais caras e a oscilação no fornecimento têm levado a um crescimento substancial nos custos com energia elétrica.

Portanto, adotar medidas de eficiência energética não só contribui para a redução de gastos, mas também se apresenta como uma estratégia importante para garantir a sustentabilidade dos serviços e a mitigação de problemas futuros relacionados ao consumo de energia. “De maneira geral, os serviços de saneamento apresentam infraestruturas que requerem um elevado consumo de energia elétrica, o que implica em custos substanciais para atender a essa demanda energética, impactando de forma significativa as finanças da autarquia.

As despesas com energia elétrica, que figuram entre os maiores custos do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), conforme os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2023, têm se tornado cada vez mais expressivas. Esse aumento se deve, em grande parte, aos reflexos da instabilidade no cenário energético nacional, que impacta diretamente nos preços e na disponibilidade de energia em todo o país. Além disso, há a crescente necessidade de expansão do sistema de saneamento para atender à demanda de uma população em constante crescimento. Essa combinação de fatores tem gerado uma pressão crescente sobre os recursos financeiros destinados ao setor, exigindo soluções mais eficientes e sustentáveis para mitigar os impactos econômicos e garantir a continuidade dos serviços. No ano de 2023 o Saneacre, conforme dados do SNIS 2023, gastou mais de R$ 12,4 milhões para um consumo de energia elétrica em todo o sistema de saneamento operacional e administrativo do Estado.

Nesse contexto, torna-se fundamental promover ações voltadas à redução de despesas e ao consumo de energia nas instalações elétricas do operacional de forma geral, além de identificar as cargas instaladas e suas condições de operação, e aproveitar os potenciais viáveis de economia, sem custos financeiros iniciais.

Para atingir esses objetivos, é necessário fomentar a inovação, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento de boas práticas que viabilizem a eficiência energética na operação e gestão do sistema. Isso envolve a adoção de tecnologias de ponta e a constante atualização das metodologias utilizadas, além de promover a capacitação contínua das equipes envolvidas.

Como um diferencial e pioneiro, o Saneacre dispõe em seu organograma a Divisão de Eficiência Energética (Diefe), que conta com profissional capacitado na área. Com o objetivo de promover a redução de custos e melhorar a gestão dos recursos energéticos, essa divisão tem se dedicado a realizar estudos e implementar práticas voltadas à obtenção de economias para os cofres da Autarquia. Além disso, busca aprimorar a gestão das unidades consumidoras de energia, garantindo um uso mais eficiente e sustentável dos recursos, o que contribui para a redução de despesas e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

O Saneacre dispõe de 879 unidades consumidoras de energia, abrangendo tanto baixa quanto alta tensão. Essas unidades incluem instalações administrativas e operacionais, como Estações de Tratamento de Água, sistemas de captação de água superficial e subterrânea, que são essenciais para o funcionamento do sistema de saneamento em todo o estado.

Em 2024, foram realizados estudos e mapeamentos abrangentes de uma parte significativa das unidades consumidoras. Atualmente, encontram-se em andamento auditorias nas faturas e contratos de energia, com o intuito de aprimorar a gestão e o controle dos custos. Durante o processo dessas auditorias, foram revisados e aditados contratos de energia, incluindo captações de água superficial e subterrânea e estações de tratamento, com uma projeção de economia mensal de até 15% no faturamento interno, até o ano de 2025. Com o objetivo alcançando êxito, obteve-se uma economia de até então 12,3% no terceiro trimestre de 2024.

A busca por políticas públicas, Incentivos governamentais, regulamentações e campanhas educativas podem promover a adoção de práticas e tecnologias mais eficientes, fazendo parte da nossa meta para o próximo ano.

*Alana Costa Dos Santos Souza é chefe da Divisão de eficiência energética do Saneacre, engenheira eletricista com experiência em projetos e execução de sistemas elétricos, aliada a expertise em eficiência energética e segurança do trabalho. Atualmente, cursa pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e em Gestão de Projetos de Eficiência Energética, focando em soluções sustentáveis e na otimização de recursos. Atuando também na gestão e fiscalização de obras, garantindo o cumprimento de prazos, custos e segurança.

