Eixo de carreta se solta e quase causa acidente na Capital

Uma cena incomum foi registrada na tarde desta sexta-feira (23), na rotatória após o estádio Arena da Floresta. De acordo com informações do próprio condutor, o eixo do caminhão acabou se soltando.

DETRAN foi acionado até o local para averiguar a situação e controlar a passagem de veículos até a chegada do guincho. Segundo o agente do departamento de trânsito, o motorista identificado como Valdevino Rosa, alegou que houve um travamento no semi-reboque.

Motorista permaneceu no local e contou que houve um bloqueio nas travas de segurança do eixo, felizmente conseguiu parar o veículo em seguida evitando uma situação ainda pior.

O profissional contou que foi a primeira vez que passou por essa situação.

