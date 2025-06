Em Acrelândia, senador Alan Rick entrega trator e reforça apoio à agricultura familiar em ato promovido pelo prefeito Olavinho

Primeira máquina de um total de três tratores adquiridos com emenda de R$ 555 mil foi entregue e beneficia produtores das associações Unidos pela Paz e Porto Dias; senador também leva internet para comunidades rurais

O senador Alan Rick (União Brasil-AC) realizou neste sábado, 21, ao lado do prefeito Olavinho Boiadeiro (Republicanos), a entrega de um trator no Ramal do Carlito, conhecido como Ramal da Sônia, zona rural de Acrelândia. O equipamento vai beneficiar diretamente os produtores da Associação Agroextrativistas Unidos pela Paz e da Associação Porto Dias, fortalecendo a mecanização agrícola da região. A iniciativa atende ao pedido do vereador Victor Martinelli (União Brasil) e faz parte de um conjunto de ações do mandato voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar no estado.

O equipamento é o primeiro de um total de três tratores adquiridos por meio de emenda parlamentar de R$ 555 mil destinada pelo senador Alan Rick, via Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (PROMAQ). Os dois equipamentos restantes já estão garantidos e serão entregues em breve a outras comunidades rurais do município.

“Estamos entregando aqui a primeira das três máquinas que garantimos para Acrelândia. É um investimento importante que vai diretamente para as mãos dos produtores. Essas comunidades que agora passarão a se dedicar também a cultura do Café, que já é muito forte aqui em Acrelândia e se depender do nosso apoio só seguirá crescendo”, afirmou o senador.

Durante a cerimônia, Alan Rick também celebrou a instalação de dois pontos de internet do programa Wi-Fi Brasil nas comunidades Porto Dias e Porto Luiz, já em funcionamento graças a suas indicações. A iniciativa atende a solicitações dos vereadores Victor Martinelli e Rosa do Eurico, ambos do União Brasil, e tem transformado a comunicação nas áreas rurais.