Em Brasileia, alegria e inclusão marcam comemoração do Dia das Crianças no Centro de Terapia Meu Mundo

out 22, 2025




Por Fernando Oliveira Fotos: Matheus Gomes-Secom/ Prefeitura de Brasileia Nesta sexta-feira, 10, a Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma manhã especial em comemoração ao Dia das Crianças para os pequenos atendidos no Centro de Terapia Meu Mundo. A celebração foi marcada por muita alegria, brincadeiras, pula-pula, cachorro-quente, bolo e distribuição de lembranças. O evento teve como objetivo proporcionar um momento de descontração, inclusão e carinho…



