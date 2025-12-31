Em Cruzeiro do Sul, governadora em exercício Mailza concede entrevista à TV Juruá e destaca os investimentos e a ações do governo





Cumprindo agenda em Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira, 31, a governadora em exercício e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, participou de uma entrevista ao vivo na Rádio e TV Juruá, emissora filiada ao SBT, no programa Juruá Notícias, conduzido pelo jornalista Rogério Venceslau. Durante a conversa, Mailza falou sobre os desafios e os avanços do governo.

Em sua primeira participação, a governadora em exercício, respondendo ao jornalista, fez uma retrospectiva do ano de 2025, destacando obras que marcaram a vida das pessoas no Acre. “Foi um ano de muito trabalho, o governador chamou de ‘ano do executar’ e realmente executamos muitas obras, dentro de um planejamento que fluiu muito bem, com grandes conquistas aqui no Juruá e em todo Estado. Entregamos obras como a AC-405 aqui em Cruzeiro do Sul; a ponte da Sibéria em Xapuri e a ponte de Sena Madureira”, destacou.

Assistência Social

Ao enfatizar sobre a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e as ações no estado, sobretudo, sobre as recentes enchentes que assolam municípios acreanos, Mailza ressaltou a atenção do governo nessa área: “Estamos atentos. Semana passada fizemos uma reunião de alinhamento, revisamos nosso plano de contingência, também decretamos estado de emergência e através da sala de emergência, monitoramos cada município. O governo está preparado, observando e pronto para prestar um socorro digno à população”, enfatizou.

Mailza destacou, ainda, as ações específicas da pasta, enfatizando os resultados do Programa Juntos pelo Acre, onde foram realizados mais de 150 mil atendimentos nos 22 municípios do Acre. Frisou ainda sobre o Guarda-Roupa Social que leva dignidade e auto estima às pessoas em vulnerabilidade social.

Na continuidade da conversa, Venceslau destacou o papel da vice-governadora Mailza, onde percebe-se a sincronia e harmonia com o governador Gladson Camelí, que dá liberdade para que ela exerça suas funções e ajude o governo em sua completude. Sobre esse ponto, Mailza respondeu: “A gente tem se dado muito bem, desde a nossa primeira parceria no senado. E, agora no governo, a gente está sempre bem alinhado, conversando e há essa relaçção de confiança, de forma que ele pode cuidas das questões macros, sem se preocupar com as pequenas, e assim a gente vai cuidando de todo estado, em todas as áreas”, disse.

Os municípios e as emendas

No ponto em que o jornalista, tratando das peculiaridades de cada município, perguntou sobre as agendas in loco, para saber das reais necessidades de cada localidade, a governadora em exercício, enfatizou: “Tenho andado muito em todos os municípios, inclusive nos municípios de difícil acesso: Santa Rosa do Purus, Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. Nessas localidades tudo é mais difícil e então cada vez que a gente vai nesses locais, a gente precisa tomar providências para que cuidemos melhor das pessoas”.

No tocante às melhorias nos municípios, Mailza citou a passarela que Marechal Thaumaturgo vai ganhar, melhorando e facilitando a vida dos cidadãos, destacou ainda a saúde, educação e agricultura que receberam investimentos do governo.

Sobre as emendas de quando era senadora, Mailza enfatizou que já entregou muitas emendas e que até 2027 ainda poderá entregar, destacando que durante o seu mandato, destinou mais de R$ 570 milhões em emendas parlamentares aos municípios acreanos, com foco em mulheres, bioeconomia e desenvolvimento social.

Ao jornalista, a governadora em exercício falou de sua alegria em poder destinar quase R$ 7 milhões para melhoria de ramais para 7 municípios através do Deracre; R$ 2 milhões do Calha Norte para pavimentação em Manoel Urbano e R$ 2,5 milhões para construção da nova sede da Cageacre.

Demandas e resultados

Sobre demanda e resultados obtidos pelo atual governo, o jornalista perguntou qual a postura a ser seguida, para que os resultados continuem aparecendo. Nesse sentido, Mailza declarou: “É continuar, ver o que está dando certo e ver o que não saiu muito bem. Temos um planejamento de 10 anos e ali estão nossas necessidades e o que precisamos entregar à população”.

Mailza acrescentou que, além do governo fazer a sua parte, é necessário também a participação dos setores da sociedade, uma vez que a voz do povo é o caminho para que se realize os projetos e anseios da população do estado.

Ao final da entrevista, a governadora em exercício deixou uma mensagem de paz e muita saúde para os cruzeirenses, desejando que o ano vindouro seja ainda mais alegre e cheio de realizações.













