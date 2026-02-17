Noticias da Fonteira

Acre

Em Cruzeiro do Sul, governo reforça ações de prevenção à violência contra a mulher durante as noites de Carnaval

fev 17, 2026


O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), sob a coordenação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher do Juruá (Cramju), realiza, durante as noites de Carnaval em Cruzeiro do Sul, um pit stop educativo e preventivo, com ações voltadas para orientação e conscientização da população sobre o combate à violência contra a mulher. 

Pit stop da equipe Cramju no Carnaval em Cruzeiro do Sul. Foto: Marcos Santos/Secom

A iniciativa da pasta, tem como objetivo reforçar que a folia deve acontecer com respeito, segurança e responsabilidade. Durante a ação, são divulgados os canais de denúncias, distribuídos materiais informativos e realizados diálogos com foliões sobre a importância do enfrentamento à violência contra a mulher.

Abordagem educativa da Semulher durante o Carnaval em Cruzeiro do Sul. Foto: Kayllen Ketlin/Semulher

No contato direto com as mulheres presentes, a equipe da Semulher tem a oportunidade de ter uma conversa mais próxima e íntima, encorajando-as e incentivando-as a denunciarem e se protegerem contra qualquer tipo de assédio ou violência.

A coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher do Juruá, Ane Monteiro, destacou que, independente da festa ou situação, a conscientização e os trabalhos preventivos são essenciais para que haja engajamento e enfrentamento à violência contra as mulheres:

“O Carnaval é tempo de celebração, mas também é momento de fortalecer a rede de proteção e reafirmar que violência não é brincadeira. Nossa sede aqui no Juruá, segue atuando de forma educativa e preventiva, garantindo que as mulheres saibam que não estão sozinhas”, frisou a coordenadora.

Coordenadora do Cramju, Ane Monteiro: “As mulheres não estão sozinhas”. Foto: Kayllen Ketlin/Semulher

Nas ações de abordagem educativa, fortalecem-se os laços entre governo e sociedade, somando forças, conhecimentos e atitudes,  firmando a união de todos no objetivo de promover informação, proteção e cuidado às mulheres.





The post Em Cruzeiro do Sul, governo reforça ações de prevenção à violência contra a mulher durante as noites de Carnaval appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Polícia Civil do Acre registra 25 solicitações de medidas protetivas durante fim de semana de Carnaval

fev 17, 2026
Acre

Atuação integrada das forças de Segurança Pública garante tranquilidade nas três primeiras noites de carnaval

fev 16, 2026
Acre

Em 16 anos, carne e grãos desafiam hegemonia do extrativismo e redesenham a economia acreana

fev 16, 2026

VEJA TAMBÉM

Acre

Em Cruzeiro do Sul, governo reforça ações de prevenção à violência contra a mulher durante as noites de Carnaval

17/02/2026 Frankly
Policial

Polícia Civil do Acre registra 25 solicitações de medidas protetivas durante último fim de semana de Carnaval 2026 – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

17/02/2026 Frankly
Acre

Polícia Civil do Acre registra 25 solicitações de medidas protetivas durante fim de semana de Carnaval

17/02/2026 Frankly
Acre

Atuação integrada das forças de Segurança Pública garante tranquilidade nas três primeiras noites de carnaval

16/02/2026 Frankly