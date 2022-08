Em desdobramento, ação integrada das forças de segurança apreende mais 16 kg de entorpecente

Ascom/Policia Civil do Acre

Em cumprimento à Operação Hórus, Programa Guardiões da Fronteira e em continuidade investigativa, após a ação conjunta das Policias Civil e Militar, desencadeada ontem (15/08/2022) que prendeu quatro peruanos e apreendeu 9 (nove) quilos de maconha, lograram êxito em localizar mais 16 (dezesseis) quilos de maconha em comunidades próximas a sede município.

Na primeira ação integrada das Policias Civil e Militar, foram presos I. A. A. L., 35 anos, S. A. H., 57 anos, A. A. Q., 22 anos e L. M. L., 40 anos, todos de nacionalidade peruana.

Os policiais obtiveram informações de que os indivíduos presos transportavam uma maior quantidade de droga inicialmente apreendido. Desta forma, realizaram diligências e refizeram os caminhos percorridos pelos peruanos.

Diante das informações colhidas, os flagranteados tiveram suas versões confrontadas e não houve alternativa a não ser confessar o crime e apontar onde estava escondido o restante da droga.

A droga, 16kg de maconha, foi localizada entre duas comunidades ribeirinhas, próximas a sede do município de Marechal Thaumaturgo, escondido dentro da mata. Ao ser localizada, a droga foi apreendida e transportada até a sede do município.

Ciente de que o município de Marechal Thaumarturgo é rota de entrada de drogas no Brasil, a Polícia Civil do Estado do Acre está reforçando o policiamento naquele município, enfatizando e priorizando o mapeamento da região e as possíveis rotas utilizadas pelos narcotraficantes.

Na primeira ação, ocorrida na última segunda-feira, 15, foi possível apreender 09 (nove) quilos de maconha com valor estimado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e em desdobramento da ação no dia seguinte, nesta terça-feira, 16, foi possível apreender mais 16 (dezesseis) quilos de maconha – R$ 80.000,00 (oitenta mil reias) totalizando um prejuízo ao crime de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

