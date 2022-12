Em duro discurso, Mara Rocha denuncia as decisões antidemocráticas do Ministro Alexandre de Moraes

Na manhã dessa quinta-feira (08/12), a Deputada Federal Mara Rocha fez duro pronunciamento na tribuna da Câmara dos Deputados, denunciando as decisões ilegais e inconstitucionais do Presidente do TSE, Ministro Alexandre de Moraes.



Durante o discurso, a parlamentar do Acre elencou atitudes do STF que, segundo ela, trabalharam para desestabilizar o atual governo com decisões que se opunham a medidas do Presidente Jair Bolsonaro.

Mara Rocha cobrou, ainda, uma atitude mais enfática dos presidentes da Câmara e do Senado, “O pior é que, diante de tantas ações inconstitucionais e antidemocráticas vindas do STF, os presidentes do Senado e da Câmara nada fazem para frear as tiranias e abusos cometidos! Por que o silêncio dessas Casas?” indagou.



Segundo a parlamentar, as pessoas se aglomeram em frente aos quarteis do Exército por falta de segurança no Legislativo.



“É justamente pela omissão e submissão do Congresso Nacional ao STF, que fiz esta semana pedido ao Ministério da Defesa que o mesmo cumpra o seu papel de garantir a lei e a ordem no país, estabelecendo a harmonia entre os poderes e colocando o STF no seu devido lugar. Já temos motivos mais que suficientes para pedir socorro ao Ministério da Defesa!” afirmou a Deputada.



Mara lembrou que o TSE e STF foram antidemocráticos e inconstitucionais ao bloquear contas de empresas, ao obrigar a imprensa a omitir informações, ao proibir jornalistas de exercerem a liberdade de expressão.



“A ruptura entre os poderes é um fato concreto! O estado democrático de direito acabou! Vivemos uma ditadura e sob o jugo do Supremo Tribunal Federal e só podemos esperar o socorro do Ministério da Defesa, cumprindo seu papel de poder moderador, garantindo a lei e a ordem , restabelecendo a paz entre os poderes, colocando o STF no seu devido lugar”, finalizou Mara Rocha.

