Em entrevista, Petecão diz que gestão de Gladson é desastrosa: “Não acredito mais neste governo”

O senador Sérgio Petecão concedeu entrevista ao programa RB Notícias, apresentado pelo jornalista Antonio Muniz, transmitido pela TV Rio Branco, nesta sexta-feira, 10. Muito questionado sobre a gestão do atual governo, Petecão fez duras críticas, falou sobre sua pré-candidatura ao Palácio Rio Branco e sua atuação no Senado Federal.

Perguntado sobre o motivo de ter rompido com Cameli, Petecão foi enfático. “Eu não tenho nada pessoal contra o governador, o problema é que eu não acredito mais no governo do Gladson. O que eu não posso fazer é emprestar o meu nome e o apoio do meu grupo político para ajudar um governo que não é bom para o meu estado. O governo do Gladson é desastroso. Existe uma insatisfação generalizada em todas as áreas: educação, saúde, na infraestrutura com ausência de obras, nas Polícias Civil e Militar”, afirmou.

Ao comentar sobre as últimas pesquisas divulgadas de intenções de votos para as Eleições 2022, Muniz afirmou que o governo se encontra em uma situação confortável, Petecão rebateu. “Se eu fosse um dos articuladores da campanha do Gladson, eu estaria muito preocupado porque, há 3 meses, ele comemorava 83%, depois caiu para 75% e agora está com 40%. Se continuar nessa queda, em outubro do ano que vem, ele vai chegar a negativo”, ironizou.

Petecão falou das empresas de outros estados que dominaram as licitações públicas. Uma prática que tem manifestado indignação entre os empresários locais. “Hoje, o que a população mais questiona, principalmente os pequenos e médios empresários, é essa invasão de empresas do Amazonas, tirando as oportunidades dos empresários acreanos. Isso é o que mais revolta a população porque o dinheiro deixa de circular aqui, o resultado é falta de emprego e renda”, destacou.

Sobre a meta do seu governo, Petecão destacou a importância de trabalhar em prol da população acreana, acima de interesses políticos e partidários. “Eu fico triste com o governador quando ele fala que não precisa de política, que ele é um homem rico. Não! Eu preciso da política. A política é o instrumento que eu tenho para mudar a vida das pessoas. É por isso que eu estou na política, com esse propósito. Eu nasci e me criei no Acre, o meu grande desafio é fazer um governo direcionado para as pessoas que mais precisam”, expôs.

Recentemente, como coordenador da bancada federal do Acre, Petecão articulou várias reuniões com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, em busca de recursos para a recuperação da BR-364. O ministro garantiu os investimentos e as obras já foram iniciadas. Além disso, Tarcísio informou que o projeto de reconstrução da estrada está sendo desenvolvido para 2022. Apesar dos esforços, Petecão teme pelo fechamento da estrada e pede mobilização do governo e da bancada. “Antigamente, os empresários do Juruá faziam o transporte de suas mercadorias por meio de balsa, hoje eles dependem completamente dessa estrada. Precisamos concentrar esforços junto ao governo federal”, defendeu o parlamentar.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp