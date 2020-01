Em Epitaciolândia, polícia apreende fuzil desenvolvido na Segunda Guerral

Um trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil do município de Epitaciolândia, sob coordenação do delegado Luís Tonini, resultou na prisão de dois adultos e apreensão de dois menores, envolvidos em roubos e receptação.

Durante quase 24 horas, e equipe de agentes conseguiram recuperar quatro motos e deter um adulto de dois menores que vinham praticando roubos na fronteira nos últimos dias, sendo que alguns, haviam sido identificados por uma das vítimas.

Durante a terça-feira, dia 21, duas motos foram localizadas, além de alguns pertences das vítimas. Com as informações por parte de um dos detidos, foi possível chegar até um dos receptadores que também foi preso e conduzido para a delegacia.

Dando continuidade aos trabalhos durante o dia desta quarta-feira, dia 22, outras duas motos foram localizadas e, para surpresa dos agentes, foi localizado um fuzil semiautomático, modelo Gewehr 43, desenvolvido pela Alemanha Nazista durante a Segunda Guerra Mundial no ano de 1943, sem o pente de munição. Esta arma seria usada para crimes na região de fronteira.

Segundo o delegado, os três detidos já estão a disposição do judiciário e do Ministério Público, para as devidas providencias em relação aos crimes de roubo e posse de arma de uso exclusivo e outros delitos.