Em novo balanço, número de mortos sobe para 3.600 após terremoto na Turquia e na Síria

Autoridades continuam tentando resgatar vítimas dos escombros de prédios

ILYAS AKENGIN/AFP – 6.2.2023

Abalo de magnitude 7,9 foi sucedido por outros 50 tremores, incluindo um sismo secundário de intensidade similar à do primeiro

O número de mortos no terremoto desta segunda-feira (6) na Turquia e na Síriasubiu para mais de 3.600, de acordo com um novo balanço divulgado pelas autoridades de ambos os países.

O serviço de emergência da Turquia informou que pelo menos 2.316 pessoas morreram no tremor de magnitude 7,8.

Adicionado a esse número estão outras 1.293 mortes registradas na Síria, 593 em regiões controladas pelo governo e pelo menos 700 em áreas controladas por rebeldes.

O total nos dois países subiu para 3.609 mortes.

“A situação é muito grave, muitas pessoas ainda estão sob os escombros dos prédios”, disse o cirurgião Majid Ibrahim, do hospital Al Rahma, na cidade síria de Darkush.

O tremor foi sentido às 4h17 (horário local) e ocorreu a uma profundidade de 17,9 km, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O epicentro foi localizado no distrito de Pazarcik, no sudeste da Turquia, a cerca de 60 km da fronteira com a Síria.

Cerca de cinquenta tremores secundários foram registrados, incluindo um de magnitude 7,5 que atingiu a área nove horas depois, 4 km a sudeste de Ekinozu.

