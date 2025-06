Em Plácido de Casto, vice-governadora Mailza participa da abertura da maior feira de agronegócio do município e reforça apoio do Estado

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, participou na noite desta sexta-feira, 27, da abertura da ExpoPlácido. A 4ª Edição da Feira de Agronegócio de Plácido de Castro, maior feira da região, tem apoio do governo do Acre.

O evento, que vai até o próximo domingo, 29, reúne atrações como rodeios, shows, praça de alimentação com comidas típicas e exposição de produtos da agricultura familiar.

A abertura contou também com a presença do prefeito Camilo Silva, do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, vereadores e diversas autoridades locais e estaduais.

Durante a abertura do rodeio, a chefe do Executivo acreano destacou a importância do apoio a eventos do setor produtivo para o desenvolvimento do estado. “Estamos apoiando e participando desse evento, porque enxergamos isso como um investimento estratégico para o desenvolvimento do nosso estado. Fico feliz em ver a expansão em Plácido, ampliando a produção por meio dos médios e pequenos negócios”, ressaltou a vice-governadora.

Mailza falou ainda da importância da feira como vitrine do potencial econômico do município. “Ações como essa fortalecem a nossa cultura, economia e produção rural. Agradecemos a dedicação de cada de cada pessoa que contribuiu para que essa festa fosse realizada. Trago o abraço do nosso governador, Gladson Camelí, que tem compromisso com a população acreana e tem olhado para nosso povo placidiano com muito carinho”, disse.

O prefeito Camilo Silva reforçou que a festa celebra o agro e a força do homem do campo, agradeceu Mailza pela presença e destacou que o Estado está presente diariamente com obras do governador Gladson Camelí. “Agradecemos as parcerias que possibilitam nosso município realizar um evento com essa estrutura que destaca o agro na nossa região. Somos gratos pelo apoio do governo do Acre e as mais de 53 empresas parceiras ”, pontuou.

Acompanhada de Camilo, a vice visitou os estandes da Feira da Economia Solidária e comerciantes, que tem mais de 40 barracas, gerando renda e movimentando a economia local.























The post Em Plácido de Casto, vice-governadora Mailza participa da abertura da maior feira de agronegócio do município e reforça apoio do Estado appeared first on Noticias do Acre.





Source link