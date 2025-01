Em recesso da Aleac, deputado Tadeu Hassem visita Gerlen e coloca mandato à disposição de Sena

“Fiquei muito feliz com a visita do deputado estadual Tadeu Hassem à nossa prefeitura. Isso significa respeito”, agradece Gerlen

O deputado estadual e presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Acre (COF/Aleac), Tadeu Hassem, aproveita o recesso dos trabalhos na Casa do Povo para ampliar as ações do mandato e alcançar mais acreanos. Nesta terça-feira (14), Tadeu visitou o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, para ficar a par das necessidades do município e saber como pode melhorar a vida dos moradores locais.

Durante a reunião, Tadeu colocou o mandato à disposição do município, auxiliando desde a destinação de emendas parlamentares até projetos de lei e indicações que beneficiem a região. Gerlen agradeceu: “Fiquei muito feliz com a visita do deputado estadual Tadeu Hassem à nossa prefeitura. Isso significa respeito, com a nossa gestão e com a cidade. Eu tenho certeza que essa parceria vai render muitos frutos”.

O deputado comemora e explica que a ação deve se repetir em outras prefeituras do interior. “Os trabalhos voltam em fevereiro e, até lá, vamos criar oportunidades de conversar com mais prefeitos e vereadores. Saindo de Sena, vamos até Cruzeiro do Sul, colocando nosso mandato à disposição de mais prefeitos e estendendo nosso trabalho para atender mais pessoas”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp