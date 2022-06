Em Santa Rosa, Petecão vistoria a primeira pista de concreto do Acre

A reforma e ampliação da pista de pouso e decolagem do aeródromo de Santa Rosa do Purus é uma obra desafiadora, será a primeira pista e concreto do Acre. Todo o transporte de materiais é feito por meio de balsa. Devido a dificuldade logística, insumos saindo de Rio Branco levam até 30 dias para chegar ao município isolado.

A convite do general Ubiratan Poty, diretor do Programa Calha Norte, o coordenador da bancada federal, senador Sérgio Petecão, vistoriou o andamento da obra, nesta segunda-feira, 20. Fruto de emenda de bancada, ao todo, já foram destinados R$ 14 milhões para o empreendimento. A obra está orçada em pouco mais de R$ 40 milhões, valor que será custeado pela bancada ao longo dos próximos anos.

Os desafios de uma região de difícil acesso é de conhecimento de todos. Petecão explica que, no verão, a dificuldade é ainda maior. “Nós estamos realizando um sonho dessa população. No verão, fica muito difícil chegar a Santa Rosa porque o Rio Purus seca, e o único acesso é por meio de avião. Graças à mão amiga do Exército Brasileiro, estamos conseguindo superar os desafios da logística e vamos mudar a realidade desse povo”, enfatizou o senador.

General Poty já morou no Acre e conhece a realidade da região mais ocidental do Brasil. “É uma satisfação pessoal estar contribuindo de alguma forma com as pessoas que vivem na Amazônia. Quando nós tomamos conhecimento dos números envolvidos na logística de trazer material de tão longe, com uma dificuldade tão grande, nós vemos a grandiosidade do esforço da engenharia do exército brasileiro, trazendo uma esperança de melhorar a vida das pessoas de Santa Rosa do Purus”,

Referência na Amazônia, a primeira pista de concreto do Acre tem previsão de durabilidade de mais de 50 anos. Serão 1,2 Km de extensão, 45 metros de largura e espessura de 15 centímetros. A verba proveniente de emenda da bancada do Acre ao Orçamento da União para 2022 foi viabilizada por oito dos onze parlamentares, sendo eles: Alan Rick (União Brasil), Dra. Vanda Milani (Pros), Flaviano Melo (MDB), Jessica Sales (MDB), Perpétua Almeida (PCdoB), Mailza Gomes (PP) e Sérgio Petecão (PSD).

