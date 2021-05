Em Sessão Extraordinária, vereadores aprovam três projetos do executivo de Epitaciolândia

Renny Carvalho

Na manhã desta quinta -feira 06 de maio, o Poder Legislativo de Epitaciolândia, realizou a segunda Sessão Extraordinária de 2021, convocada pelo presidente Diojino Guimarães (MDB), para tratar sobre três projetos do executivo municipal. A sessão contou com a participação de oito vereadores.

Na abertura da referida sessão o presidente de “Casa do Povo” mencionou que tal convocação se fez necessária para que o legislativo pudesse analisar e se julgar favorável, aprovar 3 projetos enviados pela prefeitura de Epitaciolândia;

Dos Projetos encaminhados, dois deles pediam autorização da Câmara para abertura de crédito emergencial, um para trabalhos voltados ao combate a dengue no município e o outro para os serviços de limpeza pública, esse segundo será em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre). O terceiro projeto solicitava parecer da câmara para que a prefeitura realize processo seletivo emergencial via analise curricular, para contratação de profissionais da Saúde.

O Projeto que tratava sobre processo seletivo foi aprovado na íntegra mesmo com as ressalvas dos vereadores Messias Lopes (PT), e José Maria (PSL), que questionaram o método de seleção proposto no projeto, que é através de analise curricular. Os vereadores citados, endossaram que uma escolha mais viável poderia ser através de prova escrita, visando assim, oportunizar os melhores e mais capacitados profissionais.

O Vereador Marcos Ribeiro (PSDB), também favorável aos projetos, sugeriu que algum membro do parlamento mirim, participasse do processo seletivo para garantir a transparência e legitimidade do seletivo emergencial.

Em uso a tribuna o vereador Rubens Rodrigues (PSD), citou que as medidas do combate a dengue já deveriam ter sido propostas no início do ano, pois está é a época com mais focos de Dengue no município de Epitaciolândia.

Em entrevista ao repórter Almir Andrade, o presidente Diojino Guimarães mencionou que os três projetos já tramitavam na câmara, e não foram levados a apreciação dos vereadores pelo fato dos trabalhos legislativos serem suspensos no dia 26 do mês passado por conta dos índices de covid-19. “Entendemos que não podemos prejudicar o município… Se não aprovássemos esses projetos até dia 15 de maio, a prefeitura perderia esses recursos, a câmara mais uma vez mostra que está do lado do nosso povo”, lembrou.

o vereador Messias Lopes destacou que os três projetos são importantes para o município, principalmente o que autoriza o município a contratar profissionais para a área de saúde. “Esse projeto é importantíssimo, eu tentei fazer uma emenda para que os aprovados fossem contratados através de prova escrita, mas fui vencido, será através de analise curricular”, comentou ele

Também em entrevista, o vereador José Maria do PSL, disse que se posicionou contrário a contratação via analise curricular por entender que é injusta com os concorrentes aos cargos. “O mínimo que se pode ter com os profissionais que desejam ser contratados é um termo de igualdade aos postulantes a essas vagas que estão em oferta. Estarei acompanhando o certame de perto para garantir toda transparência possível. finalizou ele.

Os cargos a serem contratados pela prefeitura de Epitaciolândia via analise curricular para a área de saúde são: enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, médicos, agentes de endemias, fiscal sanitários, motoristas, assistente de farmácia, assistente odontológico e motorista.