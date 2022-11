Em Trigésima Quinta Sessão Ordinária de 2022, Diojino Guimarães é reeleito presidente da Câmara de vereadores de Epitaciolândia

Rosimari Ferreira

A Câmara municipal de Epitaciolândia realizou na manhã desta segunda-feira 07 de dezembro, a Trigésima Quinta Sessão Ordinária de 2022. Estiveram presentes, todos os vereadores.

Nesta sessão aconteceu também a eleição para escolha da nova mesa diretora da câmara municipal de Epitaciolândia, biênio 2023-2024, onde foi reeleito por 05 votos o vereador a atual presidente Diojino Guimarães (MDB), representando a chapa 1, tendo como vice presidente o vereador Messias Lopes (PT), e primeiro secretário o vereador José Maria (UB).

A chapa 2, obteve 04 votos e era composta pelo vereador Marco Ribeiro (PSDB) presidente, José Antônio – Nego (PP), vice presidente e secretária a vereadora Seliene Lima (Podemos).

Em uso a tribuna no grande expediente os vereadores fizeram cobranças ao executivo municipal:

O vereador Rubens Rodrigues (PSD), Fez pedidos de providências para que a prefeitura realize limpeza dos bairros da cidade, melhoramentos de ruas tomadas por buracos e crateras e ruas intrafegáveis; Reforçou que o atual prefeito não tem capacidade de administrar o município e que a população repense em eleições futuras em não votar mais em paraquedistas que não conhecem a realidade do povo; pediu melhorias para Girassol nas proximidades da casa do Toca e se antecipe a problemas futuros na rua que dá acesso ao bairro Alto Alegre; Pediu melhorias para a Rua 25 de dezembro desde o Doca até o final; Voltou a cobrar a coleta de entulhos em todos os bairros e que faça roçagem também; Lembrou que a Rua são Sebastião foi melhorada pela ação dos moradores mostrando a incompetência da gestão municipal; Falou das reclamações constantes quanto a falta de transportes que levam pacientes para Rio Branco; Falou sobre os problemas de ramais e pontes no município, citando como de maior necessidade a ponte da rua Fontenele de Castro que dá acesso à escola de ensino médio Belo Porvir e a ponte que liga bairro vila vitória ao bairro José Hassem; Pediu que a atual gestão saia do conforto das salas com ar condicionado e vá trabalhar pelo povo: Pediu iluminação pública nas ruas, onde foi aprovado recentemente mais de 4 milhões de reais para esses serviços; Reforçou pedidos de documentos impressos em sua pasta e não respostas ditas que estão no link; Disse que foi aprovado também 4 milhões de reais para ser investido na infraestrutura da cidade e até agora em dois ambos de gestão, não foi colocado nenhum pingo de asfalto nas ruas da cidade; Finalizou relatando que atual mesa diretora tem mostrado trabalho e merece continuar comandando a casa do povo.

Após o Grande expediente o presidente Diojino Guimarães colocou sob aprovação as duas atas anteriores, aprovadas por unanimidade;

Com o fim da votação que consagrou Diojino Guimarães Presidente reeleito para biênio 2023-2024, a palavra foi facultada aos demais vereadores

O vereador reeleito presidente Diojino Guimarães iniciou cumprimentando a todos os presentes e dizendo ser uma honra passar por mais essa provação; enalteceu a grandeza do vereador Messias Lopes(PT), que mesmo diante da oportunidade lhe oferecida do outro lado de ser presidente, não recuou do projeto maior que tem dado resultado positivo em defesa do povo; Agradeceu os colegas que lhe conferiram o voto para presidente, Vereadores: Rubens, Pantico, Messias e Zé Maria; Disse que trabalhará incansavelmente até o ultimo dia de seu mandato em prol da sociedade; Lembrou ter sido base de prefeito por 12 anos, e os aprendizados de lá foram trazidos para esse quarto mandato com muito mais compromisso para a sociedade; Disse que todos os projetos que chegam a câmara é de pronto debatido com todos os vereadores; disse ser uma honra esse terceiro mandato de presidente e será da mesma forma que sempre fez, sem arrogância, sem prepotência e com transparência, sem perseguir nem denegrir a imagem de ninguém; Disse que se houve algumas falhas nesse primeiro biênio, será corrigido nesse novo ciclo, e reconhece que a atual mesa diretora foi e continua sendo o caminho da solução dos entraves vivenciados pela atual gestão; Convidou todos os vereadores, de base e de oposição para juntos fazerem a defesa da população de Epitaciolândia que está em total abandono e a coisa não está pior por que o vereador Nego tem feito um bom trabalho dentro da gestão municipal; Finalizou agradecendo ao povo de Epitaciolândia, aos colegas vereadores e a Deus pela recondução à presidência da Câmara

O vereador Marco Ribeiro (PSDB), parabenizou a chapa vencedora e pediu que o presidente Diojino possa continuar fazendo um bom trabalho à frente da Câmara, agradeceu aos colegas vereadores Nego, Preta e Seliene pela confiança e votos desde a primeira votação em 2020; Disse que os trabalhos da mesa diretora é um serviço mais interno e que reflete nas ações da prefeitura, contudo, pediu para que todos continuem trabalhando pelo bem da população; reconheceu a importância das bases de oposição e de situação no sistema político e que eleição é assim, da democracia prevalecendo a vontade da maioria.

O Vereador Nego (PP), parabenizou o presidente reeleito por mais dois anos; Disse julgar importante a eleição da mesa diretora por que depende muito dela para que as coisa possam fluir com mais facilidade principalmente as documentações, os requerimentos, os projetos enviados pelo executivo; Disse que oposição e situação não foi algo inventado nessa atual gestão e nem é essa gestão que vai mudar isso e que não é imoral nem ilegal até as negociações feitas para se obter vitória na mesa diretora são normais; Disse que hoje é o prefeito Sérgio Lopes que está no poder e é natural que outras forças se articulem como podem para tentar também chegar ao poder, talvez nem farão melhor, mas por que precisam acomodar seus aliados, e é normal essa divisão de grupos políticos; Pediu respeito entre os colegas vereadores e que a população observe se haverá alguma coisa diferente das sessões anteriores a essa nova mesa diretora; Disse sempre ter posicionamento na política e que já presenciou vereador fazer duras críticas ao atual governador e agora não critica mais; Referindo-se ao vereador Messias disse que não se pode passar para a população que vereador de base é vereador corrupto, ou que recebe propina; Finalizou anunciando que a partir de janeiro de 2023 estará assumindo a secretaria de obras de Epitaciolândia, mesmo sem estrutura e sem ter sido eleito pelo lado do atual prefeito,

O vereador José Maria (UB), iniciou falando sobre as dificuldades que os moradores da Rua Primavera vem enfrentando com a falta de abastecimento de água, tendo que o próprio vereador distribuir água de sua residência aos demais moradores; que já recorreu ao secretário de Obras Phillipe, ao representante do Saneacre no município e até agora nada foi resolvido; Que os moradores entregaram documentos no Saneacre e foi dito que a responsabilidade era da dona do loteamento Senhora Glória que ficou de doar 10 canos e o vereador também doar outra parte, que já estão lá no local; Que tentaram conseguir ajuda com o prefeito Sérgio Lopes e esse se recusou a receber a comissão de moradores, ignorando aqueles que votaram em quase 100% no prefeito Sérgio Lopes e estavam atrás de melhorias para si; Sobre a eleição da mesa diretora, enalteceu o presidente eleito pela forma com que vem conduzindo os trabalhos e certamente a conduta do presidente foi primordial para sua reeleição; Parabenizou os vereadores que apoiaram a chapa 1, bem como os vereadores que apoiaram a chapa 2 mesmo sabendo que a situação era adversa mas não fugiram de registrar chapa; Disse que o vereador Nego vai assumir um compromisso gigante na secretaria de obras e a Câmara estará de portas abertas para as parcerias; Disse não se considerar vereador de oposição, uma vez que todos os projetos vindos do executivo sempre ter sua aprovação, com exceção de projetos encaminhados com erros; Finalizou dizendo que o vereador Nego vai apenas oficializar sua função pois há muito tempo tem atuado como secretário de fato.

O vereador Messias Lopes (PT), Cumprimentou os presentes e pediu as bênçãos sobre nossos governantes; Disse que em nenhum momento sua fala teve a intenção de ferir algum colega vereador, ou chamar de corrupto, apenas mencionou que quando a câmara trabalha independente, sem ser ligada a prefeitura ela tem como fazer um trabalho mais transparente em prol da população; Voltou a criticar a situação de abandono que passa Epitaciolândia, onde o que mais se viu nesses dois anos de mandato de Sérgio Lopes foi muita festa com gastos sem necessidade para artistas de fora e jogadores aposentados, e até hoje o município paga por isso; Que os recursos de emendas parlamentares estão todos parados por que a contrapartida solicitada pelas empresas junto à prefeitura nunca existe; Que os recursos deixados pelo ex prefeito Tião Flores para arrumar as ruas, hoje são insuficiente para asfaltar as 22 ruas licitadas; Que as emendas viabilizadas via Deputado Léo de Brito para o portal da cidade, recuperação da quadra de esportes e da praça de alimentação, estão todas paradas por que as empresas querem contrapartida da prefeitura e essa alega não ter dinheiro, pois gastou de forma desnecessária, com festas; Disse estar torcendo para que o vereador Nego como secretário realize o sonho das pessoas de ver o entregador de gás chegar na porta das casas pois muitas ruas não tem acesso; Que vamos passar natal e ano novo com a cidade suja e na escuridão desde a entrada da cidade; Denunciou que há mais de 60 dias não tem transporte escolar no ramal dos Pereiras; Que a Avenida Amazonas está em total abandono com poeira ou lama; Que até hoje os munícipes de Epitaciolândia não tiveram sorte com escolhas de prefeitos e o prejuízo tem sido grande; finalizou pedindo melhorias para a rua 25 de dezembro no bairro José Hassem.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp