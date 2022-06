Em Xapuri, Polícia Civil prende homem em posse da maconha e cocaína

Ascom/Polícia Civil do Acre

Ao final da tarde desta segunda-feira, 06 de junho de 2022 a Polícia Civil em Xapuri, enquanto realizava trabalho destinado a combater o abastecimento dos pontos de venda de drogas na cidade, prendeu em flagrante E.M.I. de 21 anos, no momento em que chegava em Xapuri dentro de um táxi vindo de Rio Branco portando maconha e cocaína destinados a revenda no município.

Os policiais civis abordaram o veículo com o acusado que, quando percebeu a presença policial, tentou se desfazer da cocaína ainda dentro do veículo. E.M.I. rasgou a embalagem da droga e espalhou toda a substância no assoalho do carro, mas os policiais agiram rápido e conseguiram recuperar a maior parte da cocaína e a outra embalagem contendo maconha.

Após o acusado receber a voz de prisão, foi encaminhado para a Delegacia Geral de Polícia Civil de Xapuri.

E.M.I já responde a processo criminal por furto qualificado e corrupção de menores, além de ser investigado pelo cometimento de outros crimes no município.

