Em Xapuri, Polícia Militar prende homem acusado de estupro de vulnerável

Um homem de 35 anos foi preso por policiais militares, na manhã desta quarta-feira, 14, acusado de estuprar a enteada, de apenas 13 anos, no município de Xapuri. O indivíduo foi detido na própria casa, após denúncia feita pela então companheira e mãe da adolescente.

Aos militares, a mãe da vítima relatou que sua filha acusou o padrasto de tê-la agredido e abusado sexualmente na última segunda-feira, 12. A mulher afirmou que descobriu os fatos ao ler uma mensagem de WhatsApp enviada de seu celular para o do acusado, que teria sido enviada pela menor. Em conversa com a mãe, a menina contou detalhes sobre o abuso sofrido.

A adolescente contou à polícia que no dia do ocorrido estava em casa com seu padrasto, e que em dado momento ele a puxou pelo braço e a levou para seu quarto, praticando o abuso com violência. O homem não resistiu à prisão, no entanto afirmou não ter praticado o crime.

