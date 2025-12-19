Em Xapuri, vice-governadora Mailza visita Ponte da Sibéria e celebra transformação na vida da população

Noticias da Fonteira

dez 19, 2025


Pouco menos de um mês após a inauguração, a Ponte da Sibéria já mudou a rotina, o tempo e a esperança de quem vive em Xapuri. Nesta sexta-feira, 19, ao cumprir agenda no município com uma edição especial do programa Juntos pelo Acre, a vice-governadora Mailza Assis fez questão de atravessar a ponte a pé, conversar com moradores e sentir de perto o impacto de uma obra aguardada por mais de três décadas pela população.

Vice-governadora atravessou a ponte da Sibéria com o prefeito Maxsuel nesta sexta-eira. Foto: Neto Lucena/Secom

Ao lado do prefeito Maxsuel Maia, Mailza percorreu a estrutura que liga a região central da cidade ao bairro Sibéria, área onde vive quase metade da população xapuriense e onde está concentrada grande parte da produção rural do município.

“É uma obra expressiva, que realmente vai mudar a vida das pessoas, principalmente de quem mora desse lado do rio, onde está quase 50% da população e a produção. Essa ponte era muito necessária e, graças a Deus, conseguimos entregar. E daqui virão outros avanços. É a garantia de que a prosperidade também vai chegar aqui, no outro lado do rio”, destacou a vice-governadora.

Dona Antônia conta que a vida melhorou após a inauguração da ponte. Foto: Neto Lucena/Secom

Inaugurada no dia 23 de novembro, a Ponte Josimar Oliveira, conhecida popularmente como Ponte da Sibéria, representa a realização de um sonho antigo da comunidade. Para o prefeito Maxsuel Maia, a obra representa união, desenvolvimento e uma nova fase para o município.

“Essa ponte é o sonho do povo xapuriense que foi realizado pelo governo Gladson e Mailza. Hoje, motos, carros e caminhonetes já circulam normalmente. A liberação total para caminhões carregados depende apenas de ajustes técnicos, mas a população tem paciência. Esperamos mais de 40 anos por essa ponte. Basta dar uma volta na Sibéria para ver que a realidade já é outra. Ela veio para unir a cidade em uma só e trazer desenvolvimento”, afirmou o prefeito.

Dona Antônia e seu Valderi moram na região da ponte há mais de 20 anos. Foto: Neto Lucena/Secom

Moradores da região confirmam, na prática, a mudança. Manoel Messias de Oliveira, xapuriense de 52 anos, relembra a longa espera.

“É um sonho realizado. Desde criança a gente falava dessa ponte. Antes era só promessa. Hoje é realidade. Melhorou demais para todo mundo. Agora em cinco minutinhos a gente vai ao centro, à farmácia, resolve tudo. Antes, pela balsa, demorava horas, às vezes dias. Hoje facilitou tudo, graças a Deus”, relatou.

A vice-governadora também visitou o casal Antônia e Valderi Lima, moradores da região há mais de 20 anos, que comemoram o fim das dificuldades de acesso.

“Melhorou demais. Antes tinha que dar a volta, subir barranco, eu já escorreguei duas vezes. Agora tudo isso ficou pra trás”, contou Antônia. “Ficou mil por mil. Tá mais do que aprovada”, completou Valderi.

Ao lado do prefeito Maxsuel Maia e do deputado Manoel Moraes, Mailza visitou a ponte da Sibéria. Foto: Neto Lucena/Secom

Com investimento total de R$ 47,6 milhões, a ponte foi viabilizada com R$ 30,9 milhões em recursos próprios do governo do Estado e R$ 16,6 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 7.935 moradores de Xapuri (43,5% da população) vivem na zona rural e estão entre os principais beneficiados.

A estrutura conta com 389 metros de extensão, além de pavimentação, drenagem, sinalização e implantação de interseção viária com rotatória, garantindo mais segurança, conforto e fluidez ao tráfego.

Manoel Messias de Oliveira, xapuriense de 52 anos, diz que a ponte foi um sonho realizado.  Foto: Neto Lucena/Secom

A obra leva o nome de Josimar Oliveira, conhecido como Dimar, morador da região, em homenagem à sua história e ligação com a comunidade.

Ao fim da visita, Mailza reforçou a importância da parceria institucional para que grandes transformações cheguem aos municípios.

“Xapuri é um exemplo de que a parceria entre governo e prefeitura funciona de verdade. Quando a gente trabalha junto, quem ganha é a população”, analisou a vice-governadora.

