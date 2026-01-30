Noticias da Fonteira

Fronteira

Emergência: Rio Acre volta a ultrapassar cota de alerta em Brasiléia em menos de 15 dias e após a enxurrada de 143 mm de chuva

jan 30, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Genoci Nascimento – Secom/ Prefeitura de Brasileia Menos de 15 dias após o Rio Acre ultrapassar, pela primeira vez neste ano, a cota de alerta em Brasileia, o nível do manancial voltou a preocupar autoridades e moradores da região de fronteira. A apreensão também aumenta após a forte enxurrada registrada nesta semana no município, que acumulou 143 milímetros de chuva. Na noite desta quinta-feira (29), às 22h, o manancial ultrapassou novamente a cota de alerta,…



