Emerson Jarude apresenta PL que declara Associação de Equoterapia Eu Acredito de utilidade pública

O deputado estadual Emerson Jarude (MDB) apresentou um projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Equoterapia Eu Acredito, que desenvolve um trabalho social com crianças com deficiência e autistas, para melhoria da saúde, da interação social, do desenvolvimento humano na busca de uma sociedade mais inclusiva.

O título de utilidade pública significa o reconhecimento do poder público de que as instituições, em consonância com o seu objetivo social, são sem fins lucrativos e prestadoras de serviços à coletividade.

Com este documento, as organizações também podem inscrever-se em editais e estarão aptas a obter recursos públicos.

Ao apresentar o projeto na sessão desta terça-feira (28), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o Emerson Jarude pediu o apoio dos colegas de parlamento na aprovação e destacou a importância do espaço que conheceu enquanto ainda era vereador de Rio Branco e o local estava fechado após a pandemia e ele lutou para que a prefeitura reabrisse o espaço e destinou emendas para ampliar a oferta de vagas.

“É com muita alegria que apresento hoje este projeto para esta associação que faz um lindo trabalho e peço a ajuda dos outros deputados para a aprovação, para que a gente possa assim unir forças para que cada vez a gente avance nas melhorias dos tratamentos para os autistas”, declarou.

O deputado finalizou reforçando seu compromisso com a causa autista no estado.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp