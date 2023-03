Emerson Jarude denuncia sucateamento de Delegacia de Combate à Corrupção

Em pronunciamento na sessão desta terça-feira (21), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Emerson Jarude (MDB), falou sobre a Delegacia de Combate à Corrupção, criada em fevereiro de 2019 pelo governo de Gladson Cameli (Progressistas). Segundo o parlamentar, a delegacia vem sofrendo sucateamento desde as vésperas da eleição.

“Estamos passando pela 3ª fase da Operação Ptolomeu, que investiga corrupção e lavagem de dinheiro na gestão atual, e o governador Gladson tem feito alguns discursos afirmando que sente orgulho em ter criado a primeira Delegacia de Combate à Corrupção. Mas, ele esquece de falar que a delegacia sofre coincidentemente ou não, sucateamento desde as vésperas da eleição. Sem falar que a última operação que ela realizou foi há um ano”, disse.

O emedebista fez, ainda, um apelo ao governo do Estado. “Não use essa questão da Delegacia de Combate à Corrupção só nos seus discursos não governador. Faça na prática também para que a gente possa combater outros tipos de ilegalidades no Estado. Dê o suporte para que essa delegacia possa de fato funcionar”, complementou.

Emerson Jarude também falou sobre o trecho da BR-364 nas proximidades de Extrema (RO) que foi interditado na noite do último domingo (19) após crateras se abrirem no meio da via. “Isso serve para mostrar o quanto essa rodovia é importante para o Estado e para os acreanos. Eu sei que o Dnit já se manifestou, mas, se não for resolvido logo teremos inclusive problemas com o abastecimento no nosso Estado. O governador precisa colocar esse caso como prioridade”, complementou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp