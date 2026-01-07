Empreendedores comercializam R$ 587 mil durante Fim de Ano da Família em Rio Branco





Instalado no entorno do Palácio Rio Branco, na capital acreana, o evento Fim de Ano da Família, com uma programação que se estendeu até o último domingo, 4, rendeu, aos cerca de 76 empreendedores participantes, mais de R$ 587 mil durante a programação, segundo levantamento da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete).

Com o sucesso da Vila Natalina, na Praça Eurico Dutra, em frente ao Palácio, e da Feira Natalina, ao lado do Palácio, na Av. Arlindo Porto Leal, a programação que se encerraria no dia 28 de dezembro chegou a ser prorrogada para o primeiro domingo de 2026. Estiveram presentes segmentos desde alimentação, brinquedos e jardinagem, e ainda artesanato e pintura artística corporal.

Organizada pelo governo do Acre, por meio da Sete, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), a Feira e a Vila Natalina fomentaram o comércio local, segundo o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

“Estamos muito felizes com o sucesso da Feira e da Vila Natalina. As vendas dessa edição quase dobraram esse ano, com 194.5% de crescimento em comparação com o ano passado, quando o faturamento alcançou os R$301 mil. Isso mostra como o trabalho de cada empreendedor e empreendedora, e o empenho das equipes de governo e parceiros são essenciais para movimentar o comércio local”, destaca o secretário.

Para participar desta edição do evento, pequenos empreendedores participaram do processo de credenciamento, sorteio e capacitação, para poder comercializar na Feira e Vila Natalina.

Com barraquinha pela primeira vez na feira, o casal Nilma e Charles Moraes, que abriram o Sabor Oriental Acre para apoiar os estudos da filha, ficaram contentes com a participação: “Tá sendo uma surpresa pra nós. É a nossa primeira vez na feira, e estamos muito contentes pelo resultado: muita procura”, contou Nilma. “Até então, a gente só atendia no delivery, nunca assim presencial. E estamos gostando muito”, acrescentou Charles.

A Vila Natalina, montada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), atraiu o público com ornamentação de Natal. A programação do Fim de Ano da Família também contou com apresentações culturais e a presença da equipe do Papai Noel, coordenadas pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

The post Empreendedores comercializam R$ 587 mil durante Fim de Ano da Família em Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...