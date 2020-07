Empresa finaliza uma das cabeceiras da ponte do Madeira e chega a parte final da obra

De acordo com moradores da região, o lado da ponte que dá acesso em direção a Porto Velho já está pronto e asfaltado.

Já o outro lado, com direção ao Acre, as obras seguem a todo vapor.

No lado que tem como direção o estado do Acre estão sendo construídos 440 metros de ponte e 1.400 metros de aterro do acesso à cabeceira.

A previsão é que até dezembro a ponte seja inaugurada, de acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.

Com o acesso do lado esquerdo do rio já concluído e asfaltado, o DNIT está trabalhando em ritmo acelerado na construção do acesso à cabeceira da ponte no lado direito do Rio Madeira.

Recentemente o ministro Tarcísio Gomes ressaltou em sua página oficial no Facebook que o presidente Jair Bolsonaro vai entregar a obra ainda esse ano.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...