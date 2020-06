Epitaciolândia assina convênio e será o primeiro município do Acre com 100% de iluminação pública de led

O prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores (PP), assinou nesta semana, um contrato com uma empresa que irá realizar o trabalho de trocar toda a iluminação pública da cidade que irá passar para o sistema Led, onde vai dar mais comodidade aos munícipes e economia aos cofres públicos.

Segundo o prefeito, “esse é um dia histórico para Epitaciolândia. Assinamos um contrato de R$ 3 milhões que irá trocar 100% das luzes a base de mercúrio para o sistema Led e temos que agradecer a toda equipe técnica que trabalhou duro para isso se tornasse realidade”, destacou o gestor.

O presidente da Câmara Municipal de Epitaciolândia, José Antônio ‘Nêgo’, esteve no momento da assinatura do contrato com a empresa ganhadora e destacou a importância do momento. “O Poder Legislativo vem apoiando essas iniciativas que traz benefícios aos epitaciolandenses. Apesar de ter atrasado um pouco, será o primeiro município do Acre contemplado com esse serviço de iluminação e o município fará economia que poderão ser investidos em outros setores”, destacou o vereador.

Tião Flores destacou ainda que outros investimentos estarão sendo realizados em breve. “Quero aqui agradecer a Caixa Econômica por ter nos apoiando nesse projeto e também anunciar que, investimentos na infraestrutura como aquisição de asfalto, construção de calçadas e meios-fios no valor de R$ 4 milhões”, disse.

Ao todo, Tião Flores anunciou um total de R$ 7 milhões de reais nos próximos meses. “Quero destacar que pedi às empresas que dessem prioridade para a contratação de mão-de-obra daqui, onde estará estimulando e aquecendo o mercado local economicamente”, finalizou.

Veja Vídeo.

Comentários

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...