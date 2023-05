Epitaciolândia ganha Sede Provisória do Centro de Atendimento Anjo Azul

FONTE: oaltoacre.com

O Prefeito Sérgio Lopes acompanhado do Secretário de Saúde Sérgio Mesquita, realizaram nesta sexta-feira, 26, a cerimônia de entrega da Sede Provisória do Centro de Atendimento Anjo Azul voltado para atender crianças com Espectro Autista e outras especialidades.

Agora o centro funcionará no prédio da antiga Secretaria de Educação, com espaço adequado, amplo e apropriado para atender as mais de 220 crianças assistidas. O prédio também será a sede do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF.

Mara Rocha (ex-deputada Federal) esteve presente no evento, antes de deixar o cargo ela destinou uma emenda para a construção da sede própria do Centro de Atendimento Anjo Azul, ela participou ainda da entrega de mais 3 camionetes para a prefeitura fruto de emenda de quando ainda era parlamentar.

Participaram também da cerimônia o Major Rocha ex-vice-governador, Dra. Joelma Ribeiro juíza da comarca de Epitaciolândia e apoiadora do programa, o Secretário de Obras José Antônio (Nego), vereadores Gilsinho Azevedo e a vereadora Lucimar de Souza (Preta), pais, crianças e equipe municipal.

Sérgio Lopes destacou os investimentos que a gestão vem fazendo em prol das crianças com Espectro Autista e outras especialidades.

“Nossa gestão tem esse olhar voltado para essa causa, só quem tem um filho com espectro autista ou com outras especialidades sabe das dificuldades que enfrenta no seu dia a dia, por isso, estamos buscando implementar diversas ações e políticas públicas para ajudar esses pais e mães ou responsáveis, hoje estamos entregando uma sede provisória, mas em breve teremos a sede própria graças a emenda deixada pela madrinha de Epitaciolândia Mara Rocha, já sancionamos a Lei nº 453/2022, que garantiu direitos a redução da jornada de trabalho para os servidores públicos pais ou responsáveis por criança portadora de Transtorno do Espectro Autista dentre outras ações que estamos desenvolvendo.” Pontuou o chefe da gestão.

