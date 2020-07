A Prefeitura de Epitaciolândia no uso de suas atribuições, publicou novo Decreto que “Dispõe sobre medidas unificadas dos municípios do Alto Acre com o apoio dos órgãos de segurança, para enfrentamento da doença COVID – 19, causada pelo Coronavírus SARS-CoV-2 e dá outras providências”.

Veja e baixe Decreto:

DECRETO Nº0075 2020 (1)COVID-ATUALIZADO

