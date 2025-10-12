Equipe de futsal acreana conquista mais uma medalha nos jogos escolares





A equipe de futsal feminina do Acre, representada pela escola estadual Olavo Bilac, de Cruzeiro do Sul, conquistou a medalha de bronze, na série bronze, neste domingo, dia 12, durante a participação nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), competição que está sendo realizada na cidade de Uberlândia (MG).

Para se classificar às finais, a equipe de futsal feminina do Acre venceu o time de Mato Grosso do Sul e neste domingo, a medalha veio com uma elástica vitória pelo placar de 8 a 3 contra a equipe do Estado do Piauí.

Para o coordenador técnico da equipe, professor Moisés d’Ávila, a conquista das meninas do futsal foi muito importante, sobretudo levando em conta as mais diversas dificuldades que elas tiveram, inclusive de treinamento. “Por isso foi muito importante a gente ter conquistado essa medalha hoje”, disse.

“A gente sabe que toda essa logística não é fácil, principalmente no interior, onde tudo é muito complicado. Há crianças que moram em ramais e que vem para a escola para treinar, mas com todo o esforço, com todo o trabalho, fomos recompensados com essa medalha aqui no JEBs”, afirmou.

Para a atleta Ana Clara Oliveira, participar dos JEBs foi uma experiência diferenciada. “Além de jogar contra equipes de outros estados, também tivemos momentos de lazer aqui em Uberlândia e fizemos muitas amizades, sem falar da boa experiência que tivemos em quadra”, enfatizou.

Antes da equipe de futsal feminina, o Acre já havia conquistado a medalha de ouro, na série ouro, na natação (100 metros peito), com o atleta Antônio Jerônimo da Silva, uma medalha inédita para o esporte estudantil acreano.





