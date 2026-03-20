Estado autoriza obras em escolas e entrega kits para estudantes de Marechal Thaumaturgo





Ulisses Silva é aluno do 1º ano do Ensino Médio da Escola Elvira Ferreira Gomes, em Marechal Thaumaturgo. A partir deste ano, ele terá acesso a um tablet com internet, tudo custeado pelo governo do Estado, para realizar pesquisas, trabalhos e acessar plataformas de apoio educacional, como as aulas do Pré-Enem Legal.

A entrega de tablets e também de 3.947 kits escolares, beneficiando estudantes das redes estadual e municipal de Marechal Thaumaturgo, foi realizada na tarde desta quinta-feira, 19, no Ginásio Raimundo Bezerra, no município.

Ao todo, 220 kits foram destinados à rede estadual, com investimento de R$ 13.677,40, e 3.727 kits à rede municipal, somando R$ 231.606,43. O valor total da ação de entrega foi de R$ 245.277,83.

“Considero essa entrega um grande incentivo para nós estudantes, principalmente os tablets, porque nem todo mundo tem acesso fácil à internet para estudar”, destacou o aluno.

Segundo o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, os alunos poderão utilizar os equipamentos durante todo o ensino médio e após a conclusão não precisarão devolvê-los à escola.

“Ter acesso às tecnologias hoje é primordial para os alunos e professores terem melhores condições de ensino e aprendizagem. E o governo do Acre garante esse acesso até após a conclusão do ensino médio”, destacou o secretário.

Na mesma oportunidade, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE), realizou a assinatura das ordens de serviço para execução de manutenção predial nas escolas estaduais Elvira Ferreira Gomes, Geraldo Pinto Correia (Anexo III) e Asas de Águia (Polo), no município de Marechal Thaumaturgo.

A iniciativa integra as metas do Plano de Governo voltadas à ampliação e qualificação da infraestrutura da rede estadual de ensino. As intervenções contemplam serviços de manutenção preventiva e corretiva, com investimento de R$ 720.191,50.

“É sempre desafiador fazer educação nos municípios de difícil acesso, mas o governo tem se esforçado para levar uma educação de qualidade a todos. Agradeço ao governador Gladson Camelí e à vice-governadora Mailza Assis que sempre foram nossos parceiros”, enfatizou o vice-prefeito Edésio dos Santos.









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