Estado entrega merenda escolar e kits para professores e alunos da educação indígena em Tarauacá

O governo do Estado, por meio da Representação da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) em Tarauacá, realizou a entrega de merenda escolar e kits destinados aos alunos e professores da Escola Indígena Kupy Kaxinawá, localizada na BR-364, Ramal do 27, Aldeia Pinuya.

Professores, pais e alunos se reuniram na escola pra receber o material. Foto: Núcleo da SEE em Tarauacá

A escola recebeu também carteiras escolares e quadros brancos. A entrega foi acompanhada pelo líder da aldeia, o cacique e professor Assis Gomes Kaxinawá. De acordo com a coordenadora geral da Representação da SEE no município, Janaína Furtado, a escola terá o retorno das aulas em breve.

“Estamos visitando as aldeias, levando os investimentos do governo do Estado e o suporte pedagógico necessários para garantir o retorno das aulas presenciais, em articulação com as lideranças indígenas locais. A equipe tem trabalhado firme, seguindo as determinações do governador Gladson Cameli e sob a orientação cuidadosa da secretária Socorro Neri”, destacou a coordenadora.

