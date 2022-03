Estado envia novas doações para famílias atingidas pelas enchentes de Tarauacá e Feijó

Buscando minimizar os impactos causados pelas cheias dos rios, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), enviou donativos para a população, que se encontra em situação de vulnerabilidade social dos municípios de Feijó e Tarauacá.

As secretarias de Assistência Social de ambos os municípios receberão sete toneladas de alimentos, 60 colchões e cinco mil máscaras de tecido, que serão repassadas para as famílias atingidas.

No início do mês de março, o Estado já havia enviado itens para suprir os municípios. Foto: Diego Gurgel/Secom

Mais uma vez, o Estado se mostra presente na busca de prestar amparo às famílias que precisam deixar suas residências, proporcionando abrigos seguros e acompanhamento da Defesa Civil, que supervisiona os níveis das chuvas e presta auxílio.

Ana Paula Lima, gestora da SEASDHM, afirma: “Estamos à disposição da população e trabalhando em harmonia com as prefeituras dos municípios atingidos, para que possam atender as famílias que necessitam de atenção neste momento difícil”.

