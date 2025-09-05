Estados do Consórcio Amazônia Legal iniciam elaboração de propostas sobre produção agrícola sustentável que serão apresentadas na COP30





Por meio da Câmara Setorial da Agricultura e Economia Verde, do Consórcio Amazônia Legal, gestores dos nove estados da região iniciaram, nesta quarta-feira, 3, em Brasília (DF), os trabalhos de elaboração das propostas sustentáveis voltadas à agricultura, que serão apresentadas durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), no próximo mês de novembro, em Belém (PA).

A inclusão de sistemas produtivos sustentáveis, contidos no Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC+), terão prioridade entre os projetos, que focarão em temas como práticas de recuperação de pastagens degradadas, sistema de plantio direto, florestas plantadas, bioinsumos, manejo de resíduos de produção animal, entre outros.

Os trabalhos da Câmara Setorial de Agricultura do Consórcio Amazônia Legal estão sendo coordenados pelo secretário-adjunto de Agricultura do Acre, Edivan Azevedo.

“Nosso principal objetivo é entregar na COP30 propostas e projetos que venham a fortalecer a agricultura familiar na região, permitindo que o produtor rural amazônico seja contemplado com investimentos, assistência técnica, acesso à tecnologia e boas práticas de produção sustentável, no intuito de se tornarem competitivos no mercado local e internacional e sobretudo alcançar soberania, segurança alimentar e nutricional da região”, declarou.

Na reunião, ficou acordado que os estados apresentarão, na próxima quarta-feira, 10, as propostas para serem analisadas e debatidas. Os melhores projetos serão escolhidos e apresentados na COP30, nos dias 19 e 20 de novembro, durante os painéis destinados ao Consórcio Amazônia Legal.

