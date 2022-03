Extrativistas da Reserva Chico Mendes conseguem autorização do ICMBIo para explorar o cipó Unha de Gato

A Cooperativa Agroextrativista da Reserva Chico Mendes – COOPARECHI, com sede em Epitaciolândia, acaba de conseguir a autorização do ICMBIO para a exploração comercial do Cipó Unha de Gato, por um prazo de 10 anos.

A autorização era um sonho antigo da Cooperativa, que buscava novas alternativas de renda para seus associados. O Diretor-Presidente da COOPARECHI, Manoel de Jesus da Silva Arruda buscou a ajuda da Deputada Mara Rocha, que agendou reuniões no Instituto Chico Mendes e ajudou no convencimento dos fiscais sobre a importância da exploração desse cipó, tão comum no Acre e tão utilizado por laboratórios farmacêuticos.

“A Deputada Mara Rocha foi muito importante nessa luta. Ela agendou diversas reuniões e levamos material produzido por nosso Diretor de Projetos, Davi Palhares, mostrando os benefícios do cipó e sua importância para a indústria farmacêutica. Essa autorização de exploração significa mais renda para nossos cooperados, em um exemplo de uso sustentável das nossas florestas e das espécies nativas, proporcionando inclusão social e econômica dos produtores”, afirmou Jesus Arruda.

“Estou muito feliz com essa autorização, comemoro, pois sei que isso significará mais renda para os extrativistas. O Cipó Unha de Gato é utilizado há centenas de anos por povos amazônicos para a cura de várias enfermidades, e certamente será absorvido pela nossa indústria farmacêutica. Essa é uma vitória da Cooperativa da Reserva Chico Mendes”, finalizou Mara Rocha

