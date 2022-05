Faixas de pedestres pintadas de azul e branco em Rio Branco viram piada nas redes sociais

Mais uma vez o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, chamou atenção nas redes sociais pela escolha da cor azul para pintar alguns pontos da capital acreana. Nesta quarta-feira (4), faixas de pedestres do Centro da cidade foram pintadas de azul e branco e viraram piada na web.

Os internautas, inclusive, lembraram de outro momento em que o prefeito também foi criticado por usar a cor azul na decoração de Natal do município. Em dezembro de 2021, a decoração natalina chamou atenção e também foi alvo de piada.

É que, na época, a prefeitura decidiu usar a cor azul em praticamente todos os enfeites montados, incluindo a casinha do Papai Noel.

Internautas criticaram mudança de cor nas faixas de pedestres — Foto: Reprodução

Várias internautas fizeram críticas ao se depararem com as faixas pintadas de azul. “Gente, cada dia que passa esse prefeito vira mais vergonha alheia”.

“Além do fardamento dos garis, prédios públicos e ônibus, agora o prefeito pinta a faixa de pedestre de azul”.

“Depois do Papai Noel azul, das luzes natalinas azuis, dos portais azul, seguimos para o próximo capítulo: faixa de pedestre azul”.

Algumas páginas de humor também fizeram postagens fazendo brincadeiras com a mudança. “Muda o nome da cidade para Rio Azul também”.

Faixas pintadas de azul viraram piada nas redes sociais — Foto: Reprodução

Em nota, a Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) disse que as faixas foram pintadas de azul e branco para dar mais visibilidade às pessoas com necessidades especiais, sejam elas pedestres ou condutores. Segundo a gestão, a mudança tem um caráter didático e visa chamar atenção.

Ainda segundo a nota, a escolha da cor é regida pelo Manual Brasileiro de Sinalização Horizontal, Resolução do Contran 236 de maio de 2017, que permite que as faixas sejam pintas em um fundo azul.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), pelo Manual Brasileiro de Sinalização Horizontal, é possível pintar de azul apenas se for para “Inscrever símbolo em áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque para pessoas portadoras de deficiência física.” O órgão informou ainda que essa informação faz referência à resolução do Contran 236.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp