Fronteira

Família sobrevive a capotamento na BR-317 entre Xapuri e Epitaciolândia

set 18, 2025

O Alto Acre

Motorista teria cochilado ao volante; veículo saiu da pista e capotou várias vezes. Todos os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves.

Uma família escapou de forma milagrosa de um grave acidente na tarde desta quinta-feira (18), na BR-317, trecho entre Xapuri e Epitaciolândia. O carro em que viajavam, um modelo Fiat, capotou diversas vezes após o motorista perder o controle da direção.

Segundo informações levantadas no local, a família seguia sentido Rio Branco/Epitaciolândia quando o condutor teria cochilado ao volante, fazendo com que o veículo saísse da pista. Após percorrer alguns metros fora da estrada, o carro capotou.

Imagens registradas pelo jornalista Almir Andrade mostram o veículo bastante danificado fora da rodovia. Apesar da gravidade do acidente, todos os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves. Um deles precisou ser encaminhado ao hospital para avaliação médica, ficando em observação até receber alta.

Novas informações poderão ser adicionadas a qualquer momento.

