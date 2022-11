Fazendo História: Diojino Guimarães é eleito pela terceira vez, presidente da Câmara de vereadores de Epitaciolândia

O vereador Diojino Guimarães (MDB), foi reeleito para o cargo de presidente da Câmara municipal de Epitaciolândia (biênio 2023-2024), na manhã desta segunda-feira 07, durante a realização da trigésima quinta sessão ordinária de 2022.

A eleição aconteceu por voltadas 09:30 hs na câmara de vereadores de Epitaciolândia e como era esperado, deu a lógica, a chapa 1 encabeçada pelo atual presidente Diojino, tendo como vice o petista Messias Lopes e primeiro secretário José Maria (UB), foi reconduzida para mais dois anos à frente do legislativo mirim.

Nos bastidores era aguardada a inscrição de uma chapa concorrente, o que de fato aconteceu tendo à frente o vereador Marco Ribeiro (PSDB), do mesmo partido do prefeito Sérgio Lopes e que amargam mais uma derrota para a bancada dos cinco (Zé Maria, Messias Lopes, Pantico da Água e Diojino).

Quem acompanha a movimentação da política local sabe que a atual administração se movimentou sem sucesso para mudar a presidência da casa do povo, tentando cooptar um vereador do grupo dos cinco, oferecendo, segundo burburinhos, todos os votos dos quatro vereadores de base do prefeito e uma secretaria municipal.

O êxito do prefeito só não aconteceu por que a atual mesa diretora tem dado baile no quesito fidelidade, ao ponto do vereador Marco Ribeiro reconhecer em seu discurso que sua derrota não era surpresa, prova disso é que os aliados da gestão não compareceram à casa do povo numa das sessões importantíssima que define a nova presidência.

Se não fosse um politico habilidoso, Diojino teria perdido a presidência da Câmara, contudo usando a arte do bom diálogo e abordando a importância da unidade, o presidente se colocou a disposição dos demais colegas que abraçaram a causa em favor dos epitaciolandenses que tem nos vereadores da base dos cinco, suas vozes levadas em plenário.

Diojino está fazendo história na politica de Epitaciolândia, é o segundo vereador a se eleger por quatro mandatos consecutivos, o primeiro foi Estevam Lima de freitas. Diojino é também o segundo vereador a exercer o cargo de presidente por três biênios, (2017-2018 / 2021-2022 e agora 2023-2024), antes disso, Daniel Dorzila já havia sido presidente por três mandatos.

Para Diojino, o trabalho feito nesses anos de 2021 e 2022, foi essencial para que os demais colegas o reconduzissem a mais dois anos como chefe do parlamento mirim, um trabalho responsável, notadamente reconhecido pelos epitaciolandenses de que a Câmara não pode ser subserviente à prefeitura, tem que ser parceira, independente e acima de tudo fiscal do povo.

O presidente reeleito disse em entrevista que espera a união de todos os vereadores para a reconstrução do municipio que passa atualmente pelos piores momentos diante da gestão pública municipal com ruas esburacadas, bairros sem iluminação e tomados pelos entulhos, sem respostas por parte do executivo.

Diojino reforça ainda que é intenção dessa legislatura, levar as sessões a outras localidades, as chamadas sessões itinerantes, aproximando o legislativo do povo nas comunidades.

