Feira do Peixe e da Agricultura Familiar movimenta o comércio local em Assis Brasil

Iniciou nesta quarta-feira, 13, abertura da “Feira do Peixe e da Agricultura familiar”, no município de Assis Brasil, está sendo realizada na Feira Benedito Batista de Araújo no centro da cidade. Diversos piscicultores e pequenos produtores da agricultura familiar participam com a venda de diversas espécies de peixes e produtos como verduras, banana, mandioca, pimenta e tem ainda café da manhã com variedade de produtos e o famoso mucunzá conhecido pelos acreanos e bem consumido durante a Semana Santa.

Seu Antônio Germano participa da feira com a venda de pescados retirados da sua propriedade e falou da importância.

“Momento importante a realização da feira onde os pequenos agricultores e piscicultores de peixe tem a oportunidade de melhorar sua renda familiar e as famílias que compram ter uma alimentação de qualidade”.

A Feira do Peixe e da Agricultura Familiar é organizada pela Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria de Agricultura e conta com a parceria do SEBRAE. A expectativa é que sejam comercializadas cerca de cinco toneladas de pescados.

O Secretário de Agricultura, Waldemir Costa, destacou que a feira aquece a economia local. “Estamos vendo a felicidade dos produtores vendendo seus produtos, isso aquece a economia local, nosso prefeito Jerry Correia pediu para que nós organizássemos essa feira e fizemos isso para que os produtores sejam valorizados”, comemorou o secretário.

