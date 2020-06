Festas particulares e comércios não essenciais serão fiscalizados pela prefeitura

Após o governo do Estado transferir autonomia para as prefeituras quanto à fiscalização do cumprimento do decreto de isolamento social no Acre, o município de Rio Branco garantiu que irá se reunir até, no máximo, esta terça-feira, 23, para definir os novos métodos de fiscalização mais endurecidos contra festas particulares na casa de moradores e funcionamento de estabelecimentos considerados não essenciais nesse período de pandemia.

A reunião vai tratar de meios para intensificar fiscalizações. “Vai ser feita intensificação da fiscalização a partir dessa semana. Até esta terça vamos realizar esse encontro buscando definir o fluxo dessa fiscalização. Fiscalizar as festas que estão acontecendo na cidade inteira, a falta de compromisso da população. Estabelecimentos que abrem. O papel da segurança pública agindo nesses casos, de festas particulares”, disse a prefeita Socorro Neri.

A reunião de Socorro vai contar com representantes do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), governo do Estado e Segurança Pública. A ideia principal é definir um curso mais eficaz dessas fiscalizações para inibir o aumento do número de casos de Covid-19 na capital acreana.

“Temos fiscalizado muito, mas ainda recebemos muita reclamação dessa fiscalização”, diz Neri, referindo-se a denúncias de aglomerações. “A população precisa entender que o Estado não tem mais capacidade de fazer uma tutela uma a uma, precisamos ser maduros. Todos têm de compreender a responsabilidade entre o poder público e cada um para proteger sua família e a si mesmo”, esclarece.

Rio Branco vai manter estabelecimentos fechados por conta do cenário em que se encontra a cidade quanto ao número de infectados pela Covid-19. “Não há permissão [de reabrir agora], na fase seguinte termos uma definição de qual estabelecimento vai abrir. O comitê vai dizer o que pode funcionar em cada fase. Não podemos abrir mão. Um conjunto de indicadores que vão nos mostrar de forma correta como tratar a flexibilização no município de Rio Branco”, garante Neri.