Noticias da Fonteira

Policial

Foragido há quase três décadas, homem que matou a esposa é preso pela Polícia Civil no interior do Acre – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

fev 3, 2026



Um trabalho conjunto entre o Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Acre e a Delegacia-Geral de Sena Madureira resultou, nesta segunda-feira, 2, na prisão de V. C. S., de 62 anos, acusado de cometer um homicídio há 27 anos.

Suspeito de matar a esposa em 1999 é preso em operação conjunta da Polícia Civil. Foto: cedida

O suspeito foi localizado em uma propriedade rural, na altura do km 60 da BR-364, no trecho entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano. No local, ele levava uma vida aparentemente tranquila, trabalhando como peão de fazenda.

O crime ocorreu no ano de 1999, quando o acusado teria assassinado a própria esposa com golpes de faca. Desde então, o caso vinha sendo tratado como de extrema gravidade pelas autoridades policiais, permanecendo sob investigação até a identificação e localização do foragido.

A prisão reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre com a responsabilização de autores de crimes graves. A instituição destaca que seguirá atuando de forma integrada e perseverante, não medindo esforços para localizar foragidos e garantir que crimes dessa natureza não fiquem impunes, independentemente do tempo transcorrido.

Após a captura, o preso foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.



Source link

Matérias Relacionadas

Policial

Vice-governadora Mailza Assis entrega reforma da 1ª Regional da Polícia Civil em Rio Branco e reforça estrutura de atendimento especializado – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

fev 2, 2026
Policial

Polícia Civil do Acre redefine nomenclaturas das delegacias de Rio Branco e cria nova unidade policial – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

fev 1, 2026
Policial

IML realiza procedimentos periciais em aldeia indígena após morte de agente de saúde em acidente fluvial em Sena Madureira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

jan 31, 2026

VEJA TAMBÉM

Policial

Foragido há quase três décadas, homem que matou a esposa é preso pela Polícia Civil no interior do Acre – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

03/02/2026 Frankly
Fronteira

Carlinhos do Pelado e Tadeu Hassem entregam implementos agrícolas às comunidades rurais de Brasiléia

03/02/2026 Frankly
Acre

Com adesão do Acre ao Juros por Educação, recurso é direcionado para ampliar o ensino profissional e tecnológico

03/02/2026 Frankly
Acre

Com foco na sustentabilidade, governo do Acre e Sebrae iniciam capacitação para fortalecer a cadeia do cacau

02/02/2026 Frankly