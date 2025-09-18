Fórum Estadual de Formação Esportiva promove tarde de palestras com ídolos e especialistas





Dando continuidade à programação da 15ª edição do Fórum Estadual de Formação Esportiva no Acre, realizado pelo governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), o auditório do Centro Universitário Uninorte recebeu, na tarde desta quarta-feira, 17, em Rio Branco, quatro palestras.

O público teve oportunidade de ouvir o coordenador das Entidades Privadas do Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná, Marcelo Leite, que abordou o tema “Aperfeiçoamento das políticas de esporte para as entidades públicas e privadas”.

Em seguida, o gerente de Esportes e Relações Institucionais do CBC, Emerson Luiz Appel, explicou “Como clubes, associações e institutos podem se beneficiar do Programa de Formação de Atletas do CBC”.

O momento mais esperado ficou por conta das participações de grandes ídolos do esporte nacional. Magic Paula, campeã mundial e medalhista olímpica no basquetebol, trouxe reflexões em sua palestra “Os aprendizados de uma trajetória mágica”. Já André Heller, campeão olímpico e mundial no voleibol, emocionou o público ao compartilhar experiências em “Momentos de Ouro”.

O que é o Fórum?

O Fórum Estadual de Formação Esportiva no Acre integra uma série de encontros promovidos pelo CBC que já percorreu 20 estados brasileiros, reunindo quase 11 mil participantes desde setembro de 2023.

Além de incentivar o compartilhamento de experiências entre gestores de clubes, técnicos e atletas, a iniciativa apresenta as oportunidades oferecidas pelo Programa de Formação de Atletas do CBC, que visa apoiar talentos em ascensão no esporte.

Segundo o site oficial do CBC, os Fóruns Estaduais têm como objetivo divulgar o programa em todas as regiões do Brasil, fortalecendo a Rede Nacional de Clubes Formadores e ampliando o acesso a benefícios, como o custeio de passagens aéreas para atletas e comissões técnicas participarem dos Campeonatos Brasileiros Interclubes (CBI).

Experiência única

A profissional de Educação Física Miriam Miranda participou da programação e opinou: “É uma experiência única, com vários profissionais de excelência. Estou levando uma grande bagagem de conhecimento. Foi um dia intenso e muito produtivo, estou amando mesmo. O CBC está arrasando”.

A profissional acrescentou que as palestras contribuíram não apenas para a sua formação profissional, mas também para sua vida pessoal: “Hoje teve uma história de vida que me emocionou muito; é algo que vou levar para a vida. Além disso, esses profissionais estão dando muitas dicas valiosas sobre nossa área”.

Por fim, Miriam destacou a modernidade da interação promovida durante o evento. “A palestra está sendo perfeita, o palestrante conseguiu interagir até pelas redes sociais, que hoje é um meio em que todo mundo está ligado. E como estou bem afiada nisso, ganhei [o sorteio de um brinde], muito bom”, disse, com entusiasmo.

Outra participante, Elissandra Ponte, da Universidade Federal do Acre (Ufac), relatou sua percepção sobre a palestra de Magic Paula: “É um sentimento de esperança, porque a gente, que está diretamente envolvida com o esporte, percebe que existem outras possibilidades, um outro mundo de acesso. Isso abre caminhos para que possamos estar ainda mais envolvidos com o esporte de forma mais acessível”.

