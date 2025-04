Fundhacre oferta alimentação balanceada a pacientes e acompanhantes

Para um boa recuperação hospitalar, uma alimentação equilibrada e rica em vitaminas e nutrientes é essencial. Os benefícios de refeições balanceadas são inúmeros. Por isso, a equipe de nutrição da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) monta um cardápio balanceado, e oferta diariamente as principais refeições e lanches a pacientes e acompanhantes, uma alimentação de qualidade, nutritiva e adequada às necessidades de cada paciente.

Sob a coordenação da nutricionista, chefe do Serviço de Nutrição Dietética da Fundhacre, Madeline Guimarães, a cozinha prepara aproximadamente mil refeições por dia. O planejamento alimentar inclui uma opção diária de carne vermelha e branca, além de refeições específicas para dietas líquidas e restritivas, que passam por um processo rigoroso de preparo e filtragem.

“O cardápio é calculado visando uma qualidade nutricional adequada e também levando em conta a aceitação do paciente”, explica Madeleine. Com relação aos cuidados na manipulação dos alimentos, a coordenadora destaca: “As normas de biossegurança garantem um ambiente mais seguro para a manipulação dos alimentos. Por isso, a equipe de nutrição realiza a higiene dos alimentos com a biossegurança na cozinha. Os profissionais seguem protocolos rigorosos de higiene para evitar contaminação, todos usam equipamento de proteção individual (EPIs) como touca, máscara e avental”.

Durante internação para tratar um problema de saúde, o marceneiro Marcelino Freitas França, 52 anos, destacou os cuidados com a alimentação e tratamento recebido na Fundhacre: “Pra mim a equipe é maravilhosa. Desde os médicos, até os enfermeiros, o pessoal de apoio, todos têm sido bem prestativos. Recebo café da manhã, merenda 9h e almoço 11h30. Aí 3h tem a merenda da tarde, 6h tem a janta e 9h da noite tem outra merenda”, enfatizou.

A costureira Euseia Lopes, 51 anos, também destacou o cuidado que recebido na alimentação. “A alimentação aqui é muito boa, saudável. Vem merenda, mingau de banana, maçã e vem com qualidade”, disse.

A coordenadora responsável enfatiza a importância de um cardápio bem estruturado para garantir uma alimentação equilibrada a todos os pacientes. “O cardápio da alimentação geral é planejado mensalmente e inclui uma refeição completa, composta por arroz, feijão, guarnição, proteína e salada”, explica Madeline.

O compromisso da equipe de nutrição da Fundhacre vai além de fornecer refeições. O objetivo é garantir que cada paciente receba uma alimentação equilibrada, saborosa e adaptada às suas necessidades, tornando o período de internação um pouco mais acolhedor e contribuindo para uma recuperação mais rápida e eficaz.























