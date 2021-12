General Poty, Diretor do Calha Norte visita Assis Brasil

Nesta terça-feira, 07, o Prefeito Jerry Correia e o vice-prefeito Reginaldo Martins, receberam o Diretor do Programa Calha Norte, General Ubiratan Poty e equipe técnica. A comitiva realizou vistoria na primeira etapa da obra da Praça Henock Timóteo.

O General esteve no gabinete do prefeito e seguiu para a Câmara de Vereadores onde fez uma fala. O Diretor Geral do Programa Calha Norte fez questão de visitar alguns amigos que fez quando comandou o Segundo Pelotão Especial de Fronteiras em Assis Brasil. Um deles foi o Sargento da Reserva Jorge Miranda que ficou emocionado ao rever o amigo de farda.

Acompanhado do prefeito e vice-prefeito, o General visitou o pracinha Joatan Cunegundes, combatente da Segunda Guerra Mundial. O encontro foi marcado por boas risadas e também lágrimas de emoção.

O General Poti fez questão de ir até o cemitério da cidade onde visitou o túmulo do amigo SD Marinho Gonzaga de Lima, falecido em 1986 em um acidente de carro na BR 317. Diante de uma foto do amigo, o General relembrou boas aventuras que viveu ao lado do soldado Marinho.

O General finalizou seu passeio por Assis Brasil visitando o Marco Fronteiriço fixado em 1929 pelo Marechal Cândido Rondon.

“Uma alegria indiscritível rever minha querida Assis Brasil. Bom ver que está sendo cuidada e que vive dias de desenvolvimento. Farei o possível para continuar ajudando este povo”, disse o General.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp