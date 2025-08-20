Gestão de Resíduos no Acre em debate no Amazônia Que Eu Quero

“A gente tem uma produção de lixo, seja o residencial, seja o que é produzido pelas indústrias, que acabam sendo aproveitados e outros não. E como fazer? O que fazer? Onde colocar? Então a gente tem um aumento populacional, um aumento cada vez maior dessa produção, e esse debate é importante porque ajuda a movimentar políticas públicas para o destino correto e o descarte correto desses resíduos.”, afirmou Flávia Menezes, diretora da emissora.